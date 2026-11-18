La Lega chiede più fondi per la flessibilità pensionistica. La capogruppo FdI Ylenja Lucaselli critica la proposta di Salvini, definendola poco pragmatica e insufficiente per i decenni a venire.

Ylenja Lucaselli, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Bilancio alla Camera, ha dichiarato che la proposta di aggiungere fondi per le pensioni non è prevista nella manovra economica attuale. La parlamentare ha espresso scetticismo riguardo alla richiesta della Lega, sottolineando che il montante di 850 milioni di euro stanziati non sarebbe sufficiente per coprire le nuove richieste. Secondo la sua analisi, la domanda principale che i cittadini dovrebbero porsi è se ci siano effettivamente molte persone di 64 anni intenzionate a lasciare il lavoro in quel momento preciso.

La critica alla proposta Lega e ai 850 milioni

Matteo Salvini ha recentemente insistito per ottenere più risorse finanziarie destinate alle pensioni, sostenendo che la cifra di 850 milioni inserita nella manovra sia inadeguata. Lucaselli ha risposto che, sebbene la possibilità di un aumento dei fondi potrebbe essere discussa in sede di decreto, nel testo di legge di bilancio la questione non è contemplata. Ha evidenziato come sia necessario procedere con logica e non basarsi su semplici slogan politici.

Also read Matteo Borghi: “Così ho portato la magia di Frozen a Disneyland Paris”

La componente politica ha l'obbligo di comprendere le modalità di utilizzo effettivo di tali risorse, evitando facili entusiasmi. La riflessione deve coinvolgere l'intera maggioranza di governo per stabilire come gestire il sistema pensionistico nei prossimi venti anni. Solo attraverso un approccio razionale si potrà valutare se le attuali previsioni siano sostenibili nel lungo termine senza generare squilibri futuri.

Dati demografici e cambiamento del sistema previdenziale

Una riflessione approfondita è resa necessaria dai dati della Ragioneria dello Stato, che evidenziano un cambiamento accelerato del sistema previdenziale italiano. Nel 2024, la proporzione di persone over 65 è di 38 su 100, una cifra che salirà drasticamente a 68 over 65 su 100 nel 2050. Questi numeri indicano che il vecchio modello retributivo non è più sostenibile e il Paese sta muovendosi verso un sistema contributivo, dove le prestazioni dipendono direttamente dai versamenti effettuati.

Advertisement

Questo scenario richiede una domanda critica sulla flessibilità in uscita: se è pur sempre un valore sociale, deve adattarsi alla realtà economica delle persone. I lavoratori devono fare i conti con le proprie entrate effettive, il che implica la necessità di rendere più accessibile la previdenza integrativa. Le azioni devono concentrarsi sul supporto non solo per chi ha redditi elevati, ma per tutta la forza lavoro, come dimostra l'esperienza con il fondo nuovi nati.

Pragmatismo vs ideologia nella scelta pensionistica

Lucaselli ha ammetto che esistono idee all'interno della Lega su queste tematiche, ma ha aggiunto che necessitano di un approfondimento serio. La libertà di scelta per chi desidera andare in pensione è un principio importante, ma restano due punti fondamentali non chiariti: l'ammontare effettivo della pensione e, soprattutto, chi ne supporterà il costo. Non è moralmente o economicamente accettabile scaricare questi oneri sulle generazioni più giovani.

La questione Quota 64 serve da esempio concreto di quanto la semplificazione sia rischiosa. Con questo meccanismo, si permette l'uscita a 64 anni, ma spesso comporta la percezione di assegni pensionistici ridotti. La domanda pragmatica diventa: chi vorrà effettivamente accettare una riduzione del reddito futuro per un'uscita anticipata? La priorità deve essere tutelare i lavoratori usuranti, poiché non tutti i lavori hanno lo stesso impatto sulla salute, e queste risorse devono andare innanzitutto a loro.

Prospettive future e impatto del mercato del lavoro

Oltre alla tutela pensionistica specifica, è necessario occuparsi degli stipendi più bassi, utilizzando strumenti come il decreto salario giusto che offre risposte concrete. Il welfare nazionale deve essere ripensato considerando le carriere discontinue e la necessità di salari migliori. La previdenza complementare deve diventare uno strumento accessibile a tutti, non solo ai ceti abbienti. Il principio di flessibilità va mantenuto, ma la chiarezza sull'assegno finale è prioritaria.

Advertisement

Il programma di governo risale a cinque anni fa, ma il mercato del lavoro è cambiato radicalmente in questo lasso di tempo. L'impatto delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale continuerà a trasformare le dinamiche lavorative. È quindi necessario attivare meccanismi di difesa del posto di lavoro che garantiscano serenità nella scelta previdenziale. Lucaselli conclude che la discussione deve basarsi sulla chiarezza con i cittadini, senza preoccupazioni di immagine politica.