Matteo Salvini è finito nella lista nera ucraina Myrotvorets. La Premier Giorgia Meloni media la crisi mentre Salvini chiede scuse a Zelensky per la gestione degli aiuti.

La relazione tra l'Italia e l' Ucraina attraversa un momento di grave tensione all'interno dell'esecutivo italiano, con il vicepremier Matteo Salvini che ha segnato una cesura netta rispetto al sostegno ufficiale di Giorgia Meloni. Il nome del leader leghista è apparso ufficialmente nella blacklist del portale ucraino Myrotvorets, una base dati che registra individui considerati ostili agli interessi nazionali di Kiev. Questa inclusion ha innescato una crisi politica immediata, costringendo la premier a intervenire con una rapida opera di contenimento per evitare il deterioramento dei legami bilaterali con l'alleato europeo.

La lista nera Myrotvorets e la richiesta di distanziamento

Il portale Myrotvorets, tradotto letteralmente come Il Pacificatore, è una piattaforma digitale che raccoglie e diffonde informazioni su personaggi pubblici, giornalisti e politici etichettati come nemici dell'Ucraina. La presenza di Matteo Salvini in questo elenco ha indotto il vicepremier a lanciare un ultimatum pubblico al presidente ucraino Vladimir Zelensky. Salvini ha dichiarato con fermezza che l'Ucraina deve prendere le distanze ufficiali dal sito, altrimenti il governo italiano potrebbe subire conseguenze nell'erogazione del sostegno politico e materiale al paese est europeo.

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Le divergenze interne al governo Meloni

Le fratture all'interno del Consiglio dei Ministri si sono rese pubbliche con una successione cronologica di dichiarazioni contrastanti. Giorgia Meloni, presente a Berlino per la riunione dei Volenterosi per l'Ucraina, ha ribadito la posizione ufficiale del governo: l'Italia continua a sostenere attivamente Kiev e a esercitare pressione sulla Russia. La premier ha sottolineato l'adozione di un nuovo pacchetto di aiuti militari e la volontà di contribuire al team negoziale europeo per la ricostruzione del territorio ucraino, mantenendo una linea diplomatica prudente anche riguardo al vertice trilaterale tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin.

Le posizioni economiche e strategiche di Salvini

Matteo Salvini ha colmato la breccia diplomatica con un attacco diretto durante la trasmissione Tg2 Post. Ha accusato il governo ucraino di tollerare un sito nazista che segnala come nemici del popolo figure istituzionali, sportive e intellettuali. Oltre alla questione della blacklist, Salvini ha espresso la sua ferma opposizione all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, definendo tale prospettiva un massacro per i settori produttivi e agricoli italiani. Riguardo alla NATO, ha precisato che la decisione deve essere presa esclusivamente dalle due parti coinvolte, senza interferenze esterne.

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La reazione diplomatica dell'ambasciata ucraina

L'ambasciata dell'Ucraina a Roma ha risposto prontamente alle accuse, sottolineando che Myrotvorets non fa parte del sistema degli organi statali ucraini. La rappresentanza diplomatica ha dichiarato inopportuno l'uso di fonti non ufficiali per creare una percezione distorta delle posizioni ufficiali di Kiev. L'ambasciata ha avvertito che valutazioni parziali e strumentazioni politiche potrebbero compromettere le solide relazioni bilaterali, basate su fiducia e valori condivisi, chiarendo che il sito non ha alcun potere rappresentativo ufficiale per lo Stato ucraino.

La mediazione tra Roma e Kiev

Dopo il telefono tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, la premier avrebbe intrattenuto una conversazione diretta con il presidente Zelensky per chiarire la situazione. L'obiettivo è trovare un punto di mediazione che permetta di gestire le divergenze interne senza danneggiare la cooperazione strategica. La situazione rimane fluida in attesa di comprendere come l'Italia e il resto dell'Europa decideranno di agire nel braccio di ferro tra Mosca e Kiev nei prossimi mesi, con il rischio che le tensioni politiche interne influenzino le decisioni internazionali.