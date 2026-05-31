Matteo Somaccal, tra pianto e ricordi: la madre scienziata e la sorella solare dimenticate dalle cronache sensazionalistiche

Il giovane di Pegli racconta il lutto per la perdita della madre Monica Montefalcone e della sorella Giorgia alle Maldive, sottolineando come il dolore si manifesti nei piccoli gesti quotidiani e criticando la superficialità dei commenti mediatici.

Matteo Somaccal , ventenne di Pegli, ha raccontato al Corriere della Sera il dolore che lo travolge da quando, in un unico tragico giorno, ha perso la madre Monica Montefalcone e la sorella maggiore Giorgia in un incidente in mare alle Maldive.

L'intervista, lunga più di tre migliaia di caratteri, si apre con la descrizione del funerale nella chiesa di San Francesco, dove le due bare poste una accanto all'altra hanno incarnato il vuoto che ora riempie ogni angolo della sua vita. Matteo, ex ginnasta abituato a sostenere gli altri, ha deciso di parlare pubblicamente non tanto per cercare consoli, ma per opporsi alle speculazioni e ai commenti superficiali che circolano sui social, ricordando che il vero lutto si manifesta nei piccoli gesti quotidiani: l'assenza di un messaggio, il silenzio di una voce, la consapevolezza che un luogo di casa dovrebbe ospitare una presenza che non c'è più.





Nel suo racconto la madre emerge come una scienziata stimata e una docente affezionata, ma soprattutto come "mamma", una figura costantemente premurosa che si preoccupava del benessere del figlio, chiedendogli dei suoi studi e spronandolo a fare del suo meglio. Somaccal ha voluto correggere le prime ipotesi di imprudenza che avevano circondato l'incidente, sottolineando che Monica era una nuotatrice estremamente cauta, tanto da vietare al marito qualsiasi escursione che non ritenesse adeguatamente preparata.

Questo dettaglio, per Matteo, è fondamentale per preservare la dignità della donna che non era "una mortalità nella tragedia delle Maldive", ma una persona con una vita ricca di impegni, amore e rispetto per l'ambiente marino.



La perdita di Giorgia, descritta come una ragazza solare dal sorriso contagioso, è stata per il giovane un colpo ancora più profondo perché ha cancellato le semplici abitudini di fratelli: le discussioni, gli scambi di messaggi e i piccoli momenti di complicità.

Il ricordo del lungo abbraccio condiviso durante le esequie con il fidanzato della sorella, Federico, ha evidenziato come il dolore possa diventare un legame collettivo, unendo chi ha amato Giorgia nella condivisione di un momento di intensa vulnerabilità. Matteo denuncia anche l'atteggiamento dei commentatori online, invitandoli a riflettere prima di scrivere, perché "nessuno sa davvero cosa prova una famiglia finché non la vive".

Il suo auspicio finale è che il pubblico ricordi madre e sorella nella loro interezza, non solo come vittime di una tragedia: Monica come moglie, docente e scienziata amata; Giorgia come sorella, amica, fonte di gioia. In queste parole si intravede la volontà di portare con sé, per sempre, l'amore e i ricordi di chi non c'è più, trasformando il dolore in una presenza costante che guida ogni suo passo





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