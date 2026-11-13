Mattia, 10 anni, rinuncia alla minimoto per adottare la cucciola Nikita

Un bambino di 10 anni di Santa Giustina rinuncia alla minimoto da cross per adottare Nikita, cucciola salvata da Anna Sanvido nella Casa di Noè.

Mattia, un bambino di 10 anni di Santa Giustina, ha rinunciato alla minimoto da cross che desiderava da tempo per adottare Nikita, una cucciola rimasta sola. La decisione emerge da una storia di solidarietà legata alla Casa di Noè, la realtà nata dall'iniziativa privata di Anna Sanvido.

La vicenda ruota attorno a quattro cagnolini in difficoltà, recuperati da Anna Sanvido non lontano da una strada trafficata. Dopo settimane di cure, i cuccioli hanno trovato una sistemazione sicura, e il caso di Nikita è quello che ha colpito più profondamente la volontaria.

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Il recupero dei quattro cuccioli e le cure ricevute

Anna Sanvido ha recuperato quattro cagnolini in difficoltà dopo averli notati durante un giro con il marito Filippo. Ha spiegato di aver capito subito che gli animali avevano bisogno di aiuto.

I cuccioli erano debilitati e hanno richiesto cure veterinarie e spese considerevoli. Anna Sanvido ha raccontato di aver temuto la parvovirosi, e per questo li ha nutriti, svezzati e sverminati, facendo il possibile per salvarli.

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L'impegno è stato sostenuto personalmente, anche grazie alla generosità di alcune persone. Anna Sanvido ha sottolineato che la Casa di Noè nasce esclusivamente dalla sua iniziativa privata, senza contributi pubblici né agevolazioni.

Mattia rinuncia alla minimoto per Nikita

Mattia ha scelto di destinare i soldi che avrebbe ricevuto per il compleanno alla cucciola, rinunciando alla minimoto da cross. Il bambino non voleva regali, ma soltanto qualche soldino da mettere da parte per accudire Nikita.

La mamma, Claudia, ha raccontato che il figlio chiedeva un cane da tre anni, ma lei riteneva fosse ancora troppo piccolo per una responsabilità simile. Claudia ha spiegato di avergli suggerito di risparmiare per Natale, ma Mattia ha preferito destinare quei soldi a Nikita.

Mattia ha motivato la sua scelta spiegando che Rubina era troppo timida, Olivia troppo vivace, mentre Nikita gli sembrava la cucciola giusta. Il bambino ha descritto Nikita come socievole, né troppo timida né agitata.

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Mattia, figlio unico, ha detto che Nikita gli fa compagnia quasi come una sorellina. Il bambino si occupa di spazzolarla, darle da mangiare e raccogliere i suoi bisogni.

Adozioni e promessa tra Mattia e Anna Sanvido

Noè e Olivia resteranno con Anna Sanvido e la sua famiglia, diventando parte integrante della Casa di Noè. Rubina è stata adottata da una famiglia di Longarone, impegnata nel settore della ristorazione e dell'accoglienza.

Nikita ha trovato casa a Santa Giustina. Quando è arrivato il momento di affidarla al bambino, Anna Sanvido gli ha chiesto di promettere che avrebbe aiutato la mamma a prendersene cura, e Mattia le ha risposto che ci sarebbe sempre stato per lei. Anna Sanvido ha detto di essere rimasta profondamente emozionata da quelle parole.

Claudia ha concluso che adottare significa gioia, ma anche impegno, e la famiglia deve fare attenzione ai rincari. Anna Sanvido ha ribadito che continuerà a rendicontare con la massima trasparenza tutte le donazioni ricevute dalla Casa di Noè.