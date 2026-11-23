Mattia Berveglieri, influencer della moda, affronta critiche per le certificazioni del brand Numb. Dall'incubo dei debiti alle 45 milioni di visualizzazioni, ecco la sua storia.

Il percorso imprenditoriale di Mattia Berveglieri rappresenta un caso emblematico di resilienza nel settore della moda italiana. Tra un passato segnato da quasi un milione di euro di debiti e l'attuale successo sui social media, che garantisce circa 45 milioni di visualizzazioni mensili, la sua storia è stata recentemente al centro di una controversia riguardante le certificazioni del suo marchio. Questa vicenda ha portato alla perdita di migliaia di follower, mettendo alla prova la fiducia costruita nel tempo dai suoi seguaci.

La crisi personale e il riscatto economico

Prima di diventare un volto riconosciuto nel mondo digitale, Berveglieri ha affrontato un periodo di profonda difficoltà che ha messo a dura prova la sua salute e le sue finanze. La caduta è iniziata dopo i vent'anni, quando aveva lanciato un primo marchio con un investimento iniziale di soli 500 euro. L'espansione successiva, che includeva un negozio a Modena, un laboratorio di produzione e un secondo punto vendita, si è trasformata in un incubo economico.

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La chiusura del secondo negozio e l'impatto della pandemia hanno aggravato una situazione già critica. Tra fornitori in attesa di pagamento, costi di affitto e debiti fiscali, l'imprenditore si è trovato in una situazione disperata. A rendere tutto più doloroso è stata la morte del padre, un evento che ha causato una crisi depressiva. In quel periodo, l'uomo ha guadagnato circa 50 chili in più, arrivando a pesare significativamente oltre il suo peso forma ideale.

Per sopravvivere e mantenere l'attività, Berveglieri ha dovuto impiegare ogni minuto della sua giornata. Di giorno lavorava tra il negozio e il laboratorio, la sera frequentava corsi per imparare a confezionare i capi e nel weekend vendeva panini con le salamelle in un banco ambulante. Nonostante l'impegno costante nel settore dell'abbigliamento, non riusciva a generare entrate sufficienti per coprire i costi operativi del suo business.

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La nascita di Numb e il modello virale

La svolta è arrivata grazie a un consiglio ricevuto da un collega, che gli suggerì di provare a vendere attraverso i video sui social media. Berveglieri ha iniziato la sua avventura su TikTok, una piattaforma che lo sentiva meno esposto al giudizio delle persone che conosceva personalmente. Il risultato è stato immediato e sorprendente: in un solo fine settimana ha raccolto 20mila euro di ordini.

Questa cifra, che prima riusciva a raggiungere soltanto in un mese, ha dimostrato l'efficacia del nuovo approccio digitale. Da quel momento è nato un rapporto sempre più diretto con i follower, che sono stati coinvolti anche nella scelta dei prodotti da realizzare. La formula che lo ha reso famoso è nata quasi per caso nel novembre 2025, con l'idea di entrare in un negozio di fast fashion e valutare la composizione dei capi.

Il primo video, che prevedeva la selezione di tre capi da promuovere e tre da sconsigliare, ha avuto un successo immediato. Da allora, le etichette sono diventate il marchio di fabbrica del canale. Oggi pubblica un contenuto al giorno e raggiunge circa mezzo milione di follower su Instagram. Il suo motto, comprare meno ma meglio, è diventato un pilastro della sua comunicazione.

Controversia sulle certificazioni del brand

Il successo non ha risparmiato Berveglieri dalle critiche, specialmente quando riguardano gli aspetti su cui ha costruito la sua popolarità. La polemica più recente riguarda le certificazioni di qualità del suo marchio, Numb, lanciato nel 2025. Il social media manager Riccardo Pirrone ha accusato l'imprenditore di aver pubblicato impropriamente sul sito del suo marchio alcuni loghi relativi a certificazioni di qualità.

Berveglieri ha riconosciuto di aver commesso un errore nella gestione della comunicazione, ma sostiene che i loghi facessero riferimento alle certificazioni di alcuni tessuti specifici e non del prodotto finito. Contesta la ricostruzione della vicenda fatta da Pirrone, spiegando che i suoi legali si stanno occupando della situazione. La controversia ha avuto conseguenze immediate sui social media, con una perdita di duemila o tremila follower in una sola notte.

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L'influencer ha chiarito di non accettare l'accusa di malafede, ammettendo però che recuperare la fiducia del pubblico sarà un compito necessario. "La fiducia andrà riconquistata. Ci metto la faccia", ha dichiarato nell'intervista, dimostrando una posizione aperta ma difensiva verso le accuse ricevute. Questa vicenda sottolinea la delicatezza del rapporto tra creator e pubblico nel settore della moda digitale.

I risultati finanziari e l'impatto sul mercato

Nonostante le difficoltà iniziali e le recenti polemiche, l'azienda di Berveglieri, The Factory, ha registrato risultati economici significativi. Attualmente, l'azienda conta sette persone, includendo l'imprenditore stesso. Nel 2025 ha fatturato 1,08 milioni di euro, dimostrando una crescita sostenibile nonostante le sfide del mercato.

Secondo quanto raccontato dallo stesso Berveglieri, nel 2026 restano soltanto alcune pendenze minori con il fisco, un netto miglioramento rispetto al passato. La prima felpa del brand, costata 25 euro per la produzione, era stata venduta a 27 euro, con un margine di appena due euro. Questa strategia iniziale ha permesso di testare il mercato e costruire la reputazione del marchio.

Il metodo di Berveglieri non è stato ben accolto da tutti gli attori del settore. C'è chi lo accusa di semplificare troppo il confronto tra fibre naturali e sintetiche, mentre altri ritengono che leggere le etichette non sia affatto una novità. L'uomo stesso ammette che si tratta di una strategia comunicativa, costruita anche attraverso uno stile provocatorio, come l'uso dell'espressione "pinguino schiacciato" per indicare il poliestere.

L'impatto di queste critiche si è fatto sentire anche nella distribuzione fisica. Alcuni negozi hanno chiesto la rimozione dei video, mentre una catena avrebbe dato indicazione ai dipendenti di non farlo entrare. Nonostante le sfide, Berveglieri continua a dominare il panorama digitale, trasformando una storia di crisi personale in un fenomeno di consumo consapevole e critica della moda veloce.