Mattino 5: il gelido addio tra Panicucci e Vecchi divide il pubblico

L'ultima puntata della stagione di Mattino 5 si chiude tra polemiche sul linguaggio del corpo dei conduttori. Federica Panicucci e Francesco Vecchi si salutano freddamente, riaccendendo vecchie tensioni.

Le luci di Mattino 5 si spengono sulla stagione televisiva, ma i riflettori si accendono prepotentemente sul linguaggio del corpo dei suoi protagonisti. Il congedo finale tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi , consumatosi nell'ultima puntata, è finito immediatamente sotto la lente d'ingrandimento dei social.

Tra balbettii di circostanza e una geometria dei movimenti che molti hanno definito troppo forzata, l'impressione restituita agli spettatori è stata quella di una cortesia dettata più dal copione che da una reale sintonia. Nemmeno l'augurio pubblico della Panicucci verso il collega - che da lunedì sarà impegnato nella conduzione estiva di 4 di sera - è servito a smorzare le polemiche. Su X, il verdetto popolare è stato quasi unanime: Quei due non si sopportano.

Quando infatti Vecchi si avvicina, prendendo l'iniziativa per dare un bacio affettuoso sulla guancia alla collega, lei sembra molto impacciata, quasi gelida, almeno agli occhi dei più maliziosi. La diffidenza del pubblico non nasce dal nulla, ma affonda le radici nel celebre episodio del 15 febbraio 2019. In quell'occasione, un fuori onda diffuso da Striscia la notizia mostrò una Panicucci furiosa per uno sforamento di Vecchi, al punto da rivolgergli insulti pesanti e suggerire un suo imminente allontanamento dal programma.

Nonostante le scuse in diretta e il tentativo, negli anni successivi, di ricostruire un'immagine di unità, quel momento di rottura è diventato un filtro permanente. La stessa Panicucci fu la prima a congratularsi pubblicamente per il matrimonio segreto di Vecchi, un gesto di distensione che sembrava aver messo la parola fine alle ostilità. Ma la televisione, si sa, ha una memoria lunghissima.

Abbiamo trovato la nostra complicità, aveva dichiarato Vecchi tempo fa, sottolineando come quel bivio avesse portato a una svolta necessaria. Eppure, la professionalità di due conduttori che dividono lo studio da anni sembra scontrarsi contro un pregiudizio ormai strutturale. Gli utenti del web hanno analizzato ogni singolo fotogramma dell'addio, notando come il corpo della Panicucci si sia irrigidito al momento del contatto, mentre Vecchi tentava di mantenere un'espressione distesa.

Alcuni esperti di comunicazione non verbale interpellati dai media hanno sottolineato che la distanza fisica mantenuta dalla conduttrice, le spalle leggermente girate e lo sguardo evitante sono indicatori di disagio. Altri invece hanno minimizzato, attribuendo l'imbarazzo alla stanchezza di fine stagione o alla tensione di un saluto in diretta.

Tuttavia, il clamore mediatico ha riportato alla luce vecchie ferite, e il caso è diventato virale, con meme e video che confrontano il saluto di ieri con le immagini del litigio del 2019. Il pubblico, diviso tra chi difende la professionalità dei due e chi grida alla falsità, attende ora di vedere come evolverà il rapporto nella prossima stagione. Intanto, Vecchi si prepara al suo nuovo impegno estivo, mentre Panicucci resta in attesa di conferme per il futuro.

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