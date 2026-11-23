Mattino 5 va in onda il 23 novembre trattando il caso Garlasco. Analisi dei video di Andrea Sempio e reazioni di legali e esperti sul delitto Chiara Poggi.

La puntata di Mattino Cinque, andata in onda su Canale 5 il lunedì 23 novembre, ha riservato un approfondimento di grande impatto sul delitto di Garlasco. La trasmissione, condotta da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, ha dedicato la seconda parte della serata all'indagine giudiziaria che vede Andrea Sempio indagato per omicidio volontario pluriaggravato. L'episodio ha messo al centro dell'attenzione nazionale i risultati dell'analisi informatica svolta dalla Procura di Pavia sui dispositivi dell'indagato.

Il Servizio Informativo sui File Digitali

Federica Panicucci ha aperto la rubrica annunciando il ritrovamento di materiali significativi sugli hard disk di Sempio, promettendo di renderli pubblici. È stato così trasmesso un servizio curato dall'inviato Emanuele Canta, che ha illustrato il contenuto dei file digitali sequestrati. Le conduttrici hanno chiarito di aver isolato solo pochi secondi di immagine, dichiarando che il materiale integrale non è proponibile per la visione pubblica. La decisione di mostrare solo cinque secondi è stata giustificata dalla natura fortemente disturbante del contenuto.

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Il materiale viene descritto come violentissimo e non classificabile semplicemente come film horror. La scelta televisiva di limitare la visibilità mira a tutelare la sensibilità degli spettatori, pur cercando di documentare l'esistenza di questi reperti digitali nell'ambito dell'inchiesta. La conduttrice ha sottolineato che il contenuto supera i confini del genere cinematografico per entrare in una sfera di crudeltà non accettabile per la trasmissione.

Reazioni degli Esperti e Dibattito in Studio

Leonardo Mendolicchio, professoressa di psichiatria forense in collegamento, ha commentato la situazione invitando alla riflessione senza esprimere giudizi personali immediati. Lo specialista ha indicato che il materiale ha un valore interessante dal punto di vista peritale, tanto da aver spinto le autorità a richiedere una nuova perizia. Questa valutazione tecnica cerca di collegare il contenuto digitale alle dinamiche psicologiche dell'indagato, senza scadere nella speculazione.

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Elisabetta Cametti ha espresso la sua scossa per la natura della violenza rappresentata, pur specificando che si tratti di contenuti interpretati. La presenza di tale materiale nella routine di consumo di Sempio, protratta per anni, è emersa come un dato preoccupante che indica un interesse persistente nel tempo. Il direttore di Gente, Umberto Brindani, ha collegato la vicenda alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, prevista per due giorni dopo la messa in onda.

La Difesa e la Replica della Testata

Il dibattito ha acquisito una piega controversa a causa delle dichiarazioni dell'avvocato Taccia, difensore di Sempio. L'abitante aveva dichiarato su Quarto Grado che la televisione aveva attribuito erroneamente all'indagato un semplice trailer di un film horror. La dottoressa Taccia aveva contestato la gravità della notizia, definendo gravissima l'associazione fatta dai media e ironizzando sulla propria frequentazione di generi simili ad Halloween.

La replica di Mattino Cinque è stata netta e immediata. L'inviato ha precisato che non si tratta di un trailer completo, ma di una scena specifica e selezionata di poco più di un minuto, salvata deliberatamente. La testata ha invitato l'avvocato a verificare i fatti, definendo il contenuto come fortemente disturbante e molto peggio di un normale film horror. La trasmissione ha respinto la tesi della derubricazione del reato a semplice consumo di cinema di genere.

Tensioni su Ruolo Processuale ed Evidenze

Il giornalista Zurlo ha sottolineato come il problema centrale rimanga la collocazione fisica dell'indagato sulla scena del crimine. Ha lamentato che l'attenzione sui video rischia di dilatare l'indagine oltre ogni misura, creando speculazioni su ciò che potrebbe passare nella testa di Sempio invece di concentrarsi sui fatti. La conduttrice ha ribattuto sostenendo che la Procura ha già inquadrato la vicenda in modo specifico, mentre Zurlo ha ribadito la priorità delle prove biologiche rispetto alla "biblioteca inguardabile".