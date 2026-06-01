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Mattino Cinque chiude in crescita e passa il testimone a Morning News e 4 di sera news

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Mattino Cinque chiude in crescita e passa il testimone a Morning News e 4 di sera news
Mattino CinqueMorning News4 Di Sera News
📆6/1/2026 1:26 PM
📰leggoit
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Il programma di informazione mattutina di Canale 5, Mattino Cinque, conclude la stagione con un aumento degli ascolti e del share, in particolare tra i giovani. Da giugno, la conduzione passa a Dario Maltese con Morning News, mentre arriva anche 4 di sera news per l'estate, rafforzando l'offerta informativa Mediaset.

Mediaset saluta la chiusura della stagione di Mattino Cinque in crescita e dà il via a un nuovo capitolo con l'arrivo di Morning News e 4 di sera news .

Il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi ha salutato il pubblico venerdì 29 maggio, registrando una media del 22.3% di share sul totale, con un incremento di oltre 2.5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il dato più significativo riguarda il pubblico giovane 15-34 anni, dove la share ha raggiunto quasi il 26%, guadagnando circa 7 punti.

Il programma ha confermato il suo ruolo di riferimento nell'informazione mattutina di Canale 5, bilanciando cronaca, politica, costume e testimonianze dirette con un linguaggio accessibile. Il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, ha sottolineato il valore del lavoro di squadra e la capacità di coniugare autorevolezza, tempestività e vicinanza al pubblico. Da lunedì 1° giugno, la nuova stagione estiva proseguirà con la conduzione di Dario Maltese in Morning News, sempre alle 8.40, e con 4 di sera news alle 20.30.

Questi appuntamenti rafforzano l'offerta estiva di Mediaset, garantendo continuità informativa durante i mesi caldi. La chiusura di Mattino Cinque rappresenta quindi un passaggio di testimone e non una pausa, mantenendo l'obiettivo di offrire un'informazione chiara e tempestiva ogni giorno

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