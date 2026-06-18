Maturità 2024: inizia l'esame per oltre 527mila studenti, tracce da Pavese a Valditara

Inizio degli esami di maturità per 527.747 studenti in Italia. Le tracce della prima prova di italiano spaziano da Cesare Pavese a Frank Furedi, con sette proposte tra analisi testuale, testo argomentativo e temi di attualità. Il ministro Valditara autorizza ventilatori contro il caldo e dà consigli per l'orale: raccontare il curricolo e le esperienze di vita. La presidente Meloni: "Tirate fuori determinazione e coraggio".

Il giorno degli esami di maturità è arrivato per 527.747 studenti in Italia. Alle 8:30 è iniziata la prima prova scritta di italiano, con tracce comuni a tutti gli indirizzi di studio.

Sono sette le proposte, suddivise in tre tipologie: due analisi del testo (una poetica e una in prosa), tre percorsi di testo argomentativo e due temi di attualità. Tra le tracce figura la poesia "Passerò per piazza di Spagna" di Cesare Pavese e un brano tratto da "I piaceri" di Vitaliano Brancati. Per il testo argomentativo, una proposta riguarda l'Assemblea Costituente con un brano dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat.

Un'altra traccia affronta il tema della fatica, ispirata al libro "Alzarsi all'alba" di Mario Calabresi, mentre uno spunto di riflessione arriva dal saggio di Frank Furedi "I confini contano. Perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere". La traccia C1 porta in esame il concetto di "incanto", con un articolo della giornalista tedesca Wenke Husmann su scienza, ragionamento scientifico e stupore. Infine, un brano di Piero Bianucci tratto da "Te lo dico con parole tue.

La scienza di scrivere per farsi capire" sulla creatività scientifica completa la rosa delle proposte.



Le regole d'esame sono severe: smartphone, smartwatch, tablet e auricolari sono vietati, pena l'esclusione. Nei giorni scorsi si sono insediate le commissioni - composte da un presidente esterno, due membri esterni e due interni alla scuola - ed è stata estratta la lettera che darà il via agli orali. Quest'anno il 96,8% degli studenti è stato ammesso agli esami, contro il 3,2% di non ammessi.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato un messaggio video di auguri ai maturandi, ricordando loro i sacrifici compiuti e invitandoli a tirare fuori determinazione, spirito di sacrificio, coraggio e umanità. Anche il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha espresso i propri auguri, sottolineando che "non abbiamo bisogno di persone perfette ma di chi sa ragionare su ciò che si è appreso ed anche sui propri errori".





Per quanto riguarda il caldo estremo previsto durante le prove, Valditara ha confermato che sono autorizzate soluzioni "fai da te" come i ventilatori, ricordando che già ai suoi tempi si portavano. Il ministro ha anche chiarito che il governo sta lavorando a una soluzione strutturale. Sull'andamento dell'orale, Valditara ha dato indicazioni precise: è importante partire narrando le esperienze del curricolo, comprese le attività sportive, culturali ed extrascolastiche, per dimostrare autonomia e responsabilità.

Ha citato l'esempio di uno studente che ha lavorato per sostenere la famiglia, sottolineando che bisogna "sottolinearlo" perché la nuova maturità è una valutazione a 360° della persona. La valutazione finale dell'orale terrà conto del grado di maturità del candidato, della testimonianza dei docenti interni sull'impegno e sulla condotta, e dell'approccio consapevole alle quattro materie d'esame.

"Valore determinazione, spirito di sacrificio, coraggio e umanità" - ha concluso Valditara - sono le qualità che contano oltre le conoscenze disciplinari





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