Maturità 2024, oggi 19 giugno la seconda prova scritta: le materie e le regole per ogni indirizzo

In data 19 giugno 2024 gli studenti italiani affrontano la seconda prova scritta dell'Esame di Stato. L'articolo illustra le discipline previste per ciascun indirizzo di studio, le durate, le modalità e gli strumenti consentiti. Spiegato anche il sistema di valutazione.

Oggi, 19 giugno, si svolge la seconda prova scritta dell'Esame di Stato. A differenza della prima, questa prova varia in base all'indirizzo di studi perché riguarda le discipline specifiche di ciascun percorso.

Al liceo classico i candidati affrontano la versione di latino, mentre allo scientifico è la volta della matematica. Il tempo a disposizione può cambiare: va da un minimo di 6 ore a un massimo di 8, e in alcuni indirizzi come quello artistico la prova si può estendere fino a tre giorni. Alcune scuole prevedono infatti modalità particolari, comprese prove pratiche. Le materie della seconda prova sono state definite dal Ministero dell'Istruzione a gennaio.

Ecco un riepilogo: lingua e cultura straniera 1 per il liceo linguistico; diritto ed economia politica per l'opzione economico-sociale; tecniche della danza e tecniche della danza contemporanea per il liceo coreutico; economia aziendale per l'indirizzo amministrazione, finanza e marketing; progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo costruzioni, ambiente e territorio. Per l'elenco completo delle discipline e delle quattro materie del colloquio orale, è disponibile una consultazione specifica.

Il voto finale della maturità è espresso in centesimi e per la promozione è necessario almeno 60. Esso è la somma del credito scolastico, delle prove scritte, del colloquio orale e di un eventuale bonus. Il punteggio massimo assegnabile a ciascuna prova scritta è 20, per un totale di 60 punti considerando tutte le prove. Per sostenere la seconda prova, gli studenti devono presentare un documento d'identità valido e penne nere; i fogli protocollo sono forniti dalla commissione.

Al classico è consentito l'uso del dizionario per la versione di latino; allo scientifico si può usare una calcolatrice scientifica o grafica, purché non programmabile e senza connettività. Al linguistico è ammesso il dizionario, bilingue o monolingue a seconda delle indicazioni della commissione. Negli istituti tecnici e professionali è spesso permesso l'uso di manuali e codici non commentatati e di calcolatrici. Sono invece espressamente vietati smartwatch, smartphone, tablet e computer





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