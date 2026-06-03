Maturità 2025: tutte le novità su prove orali, materie e commissioni

Le nuove regole per l'esame di maturità del 2025 introducono un colloquio più snello con quattro materie, di cui due fisse e due variabili. Ecco l'elenco delle discipline per ogni indirizzo e le anticipazioni per il 2026.

La maturità 2025 si presenta con importanti novità, a partire dal nuovo colloquio orale . Da quest'anno, la prova orale si articola su quattro materie, di cui due fisse: italiano e la disciplina della seconda prova scritta.

Le altre due materie vengono scelte dalla commissione tra quelle del piano di studi dell'ultimo anno, con l'obiettivo di verificare l'apprendimento in ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite, di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto dallo studente. Il colloquio tiene conto anche dell'impegno dimostrato in ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, oltre che di azioni particolarmente meritevoli in una prospettiva di sviluppo integrale della persona.

Le prove orali iniziano la settimana successiva a quella degli scritti. Ecco l'elenco delle materie per ciascun indirizzo. Per i licei: Classico prevede lingua e letteratura italiana, lingua e cultura latina, storia, matematica; Scienze umane: italiano, scienze umane, lingua straniera, storia dell'arte; Linguistico: italiano, lingua e letteratura straniera 1, lingua e cultura straniera 2, scienze naturali; Musicale: italiano, teoria analisi e composizione, storia della musica, filosofia; Coreutico: italiano, tecniche della danza classica, tecniche della danza contemporanea, filosofia, storia della danza.

Per gli istituti tecnici: Amministrazione Finanza e Marketing: italiano, economia aziendale, seconda lingua comunitaria, diritto; Relazioni internazionali per il marketing: italiano, economia aziendale e geo-politica, inglese, diritto; Costruzioni ambiente e territorio: italiano, progettazione costruzioni e impianti, inglese, topografia; Meccanica meccatronica energia (Meccanica e meccatronica): italiano, meccanica macchine ed energia, inglese, sistemi e automazioni; Informatica e telecomunicazioni (Informatica): italiano, sistemi e reti, inglese, informatica; Grafica e comunicazione: italiano, progettazione multimediale, inglese, tecnologie dei processi di produzione; Turistico: italiano, discipline turistiche e aziendali, seconda lingua comunitaria, arte e territorio; Elettronica ed elettrotecnica (Elettronica): italiano, tecnologia e progettazione sistemi elettrici ed elettronici, inglese, elettrotecnica ed elettronica.

Per gli istituti professionali: Accoglienza turistica: italiano, diritto tecnico amministrativo della struttura ricettiva, inglese, laboratorio di servizi di accoglienza turistica; Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale: italiano, economia agraria e dello sviluppo territoriale, inglese, valorizzazione attività produttive legislazione di settore; Servizi commerciali: italiano, inglese, tecniche professionali dei servizi commerciali, diritto ed economia; Produzioni industriali e artigianali: italiano, progettazione e realizzazione del prodotto, inglese, laboratori tecnologici ed esercitazioni. Altre novità riguardano gli studenti con voto in condotta pari a 6: dovranno sostenere una prova aggiuntiva su una materia scelta dal consiglio di classe, in base alle motivazioni che hanno portato al voto basso.

Dal 2026 debuttano ulteriori cambiamenti, tra cui la previsione di una commissione ogni due classi, composta da cinque membri. Inoltre, per alcune sezioni speciali come EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Valle d'Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia, le date delle prove potrebbero essere diverse.

Queste modifiche mirano a rendere l'esame di maturità sempre più allineato alle competenze e al percorso di studi degli studenti, valorizzando il merito e la crescita personale





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