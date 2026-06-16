Maturità 2026: al via la riunione plenaria delle commissioni d'esame

Oggi 16 giugno le commissioni si riuniscono per definire l'ordine di convocazione e i criteri di valutazione. Ecco come si svolgerà l'esame di Stato.

Oggi martedì 16 giugno è una giornata cruciale per l'esame di Maturità 2026 . Le commissioni d'esame si riuniscono presso l'istituto di assegnazione per definire i dettagli organizzativi fondamentali.

Durante la riunione plenaria, il presidente, in accordo con i commissari, stabilisce l'ordine di convocazione delle due classi tramite sorteggio e l'ordine di precedenza tra candidati esterni e interni, basato sulla lettera alfabetica. Questa prassi, confermata dall'Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, garantisce trasparenza e uniformità nello svolgimento degli esami. La commissione è composta da cinque docenti: due interni all'istituto e due esterni, oltre a un presidente di commissione anch'esso esterno.

La presenza di membri esterni assicura l'imparzialità e la correttezza delle valutazioni, un aspetto fondamentale per la credibilità dell'esame di Stato. La riunione plenaria è un momento chiave per coordinare le attività delle commissioni e chiarire eventuali dubbi procedurali. I commissari discutono anche i criteri di valutazione delle prove scritte e del colloquio orale, in conformità con le indicazioni ministeriali.

Per la Maturità 2026, si prevede che le prove scritte si terranno a partire dal 17 giugno, con la prima prova di italiano, seguita dalla seconda prova specifica per ogni indirizzo di studio. Il colloquio orale, invece, verrà programmato dopo la correzione degli scritti, in date stabilite dalle singole commissioni. Gli studenti, intanto, vivono giorni di intensa preparazione, tra ripassi e ansia da prestazione, consapevoli che l'esame rappresenta un traguardo importante per il loro futuro accademico e professionale.

L'organizzazione della Maturità 2026 ha richiesto mesi di preparazione da parte del Ministero dell'Istruzione e delle singole scuole. Le novità di quest'anno includono una maggiore attenzione alla digitalizzazione delle procedure, con la possibilità di consultare i risultati online e di utilizzare strumenti informatici durante le prove.

Inoltre, per garantire la sicurezza e il benessere degli studenti, sono state previste misure specifiche per gestire le ondate di calore, come la possibilità di svolgere le prove in aule climatizzate o in orari mattutini. La Maturità resta un momento di crescita e di verifica delle competenze acquisite, un rito di passaggio che segna l'ingresso dei giovani nella vita adulta.

Con la conclusione della riunione plenaria, le commissioni sono ora pronte per affrontare le prossime fasi dell'esame, con l'obiettivo di valutare in modo equo e trasparente migliaia di studenti in tutta Italia





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