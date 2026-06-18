Maturità 2026: avviano gli esami con 527.747 candidati e tracce dominate da tecnologia e storia

Il 18 giugno 2026 parte la sessione di esami di Stato con più di 527 mila studenti. Il tema di italiano, comune a tutti, prevede sette tracce divise in analisi, argomentazione e attualità, mentre una ricerca su Skuola.net individua tecnologia, guerre, Costituzione e autori classici come i soggetti più ricorrenti. L'esame prevede regole rigide su dispositivi elettronici, punteggi massimi di 20 per ogni prova e la necessità di totalizzare almeno 60 punti per la promozione.

Oggi, giovedì 18 giugno 2026, si apre la sessione degli esami di Stato per ben 527.747 studenti, segnando un lieve aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 esaminandi del 2025.

La prova inaugurale, comune a tutti gli indirizzi, è il tema di italiano, che avrà luogo alle 8.30 con una durata di sei ore. Le tracce, fornite direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, sono sette e ricadono in tre diverse tipologie: due analisi di testo (una poetica e una in prosa), tre esercizi di tipo argomentativo e due temi di attualità. L'obiettivo è verificare la padronanza della lingua, nonché le capacità espressive, logico‑linguistiche e critiche dei candidati.

È indispensabile presentarsi con documento di identità, penne, dizionario di lingua italiana e i fogli protocollo timbrati dalla scuola; l'uso di smartphone, tablet, smartwatch o auricolari è severamente vietato, con il rischio di esclusione dall'esame. Il punteggio massimo per la prova scritta è 20, così come per la seconda prova, che si svolgerà il giorno successivo e varia a seconda del tipo di percorso di studi, e per l'esame orale finale.

Per superare la maturità è necessario raggiungere almeno 60 punti su 100 sommando i risultati delle tre prove con i crediti accumulati nel triennio. Il portale Skuola.net ha condotto un'ampia analisi su 168 tracce di italiano e 51 di latino proposte dal 2000 ad oggi, individuando le tematiche più frequenti nelle prove di Stato. Il quintetto di argomenti più ricorrenti comprende Giuseppe Ungaretti, Seneca{,} tecnologia, guerre del Novecento e Costituzione.

In particolare, le tracce argomentative e di attualità mostrano una netta preferenza per i temi legati a tecnologia, social network e digitalizzazione, citati in 15 occasioni, seguiti da guerre





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