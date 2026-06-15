Maturità 2026, i temi e gli autori più ricorrenti nelle prove scritte degli ultimi venticinque anni

Uno studio di Skuola.net analizza 168 tracce di italiano e 51 versioni di latino assegnate dal 2000 a oggi e dal secondo dopoguerra, evidenziando la prevalenza di temi quali la rivoluzione digitale, i conflitti bellici e la Costituzione, e di autori come Cicerone e Seneca.

L'analisi del portale Skuola.net sulle tracce della maturità italiana e latina dal 2000 a oggi e dal secondo dopoguerra ha rivelato le tematiche e gli autori più ricorrenti.

Per la prima prova di italiano, i temi più assegnati negli ultimi venticinque anni hanno riguardato principalmente la trasformazione digitale, comparso quindici volte, le grandi guerre del Novecento, i totalitarismi e la Guerra Fredda, e i principi costituzionali, la legalità e la lotta alla criminalità organizzata, apparsi undici volte. La riflessione sulla tecnologia è evoluta dal passaggio dal libro cartaceo a quello elettronico, dalle prime forme di comunicazione digitale come email e SMS, fino alle analisi sui social network, l'iperconnessione e gli effetti della comunicazione istantanea.

Le tracce di latino mostrano una netta predominanza di due autori: Cicerone, scelto diciassette volte, e Seneca, sedici volte, mentre altri autori come Tacito, Quintiliano e Plinio il Giovane sono apparsi molto meno frequentemente





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