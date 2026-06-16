Maturità 2026: i trucchi anti-panico con il respiro secondo Mike Maric

L'esperto di respirazione Mike Maric svela tre semplici esercizi per gestire ansia e paura durante l'esame di maturità: dalla tecnica delle 5 dita al respiro a due tempi, strumenti pratici per ritrovare calma e lucidità.

Con l'avvicinarsi della Maturità 2026, la tensione tra gli studenti italiani sale alle stelle. Ansia, paura di sbagliare, notti insonni e difficoltà di concentrazione sono emozioni comuni nelle settimane precedenti le prove.

Ma il segreto per affrontare l'esame con maggiore lucidità potrebbe essere nascosto in un gesto quotidiano: il respiro. A sostenerlo è Mike Maric, medico specialista, docente universitario e formatore olimpico del CONI, nonché ex campione mondiale di apnea, autore del libro "Atlante Illustrato del Respiro. 100 esercizi pratici per grandi e piccoli per ritrovare calma, energia, sonno e concentrazione", edito da Gribaudo.

Il volume, dedicato ai ragazzi dai 14 anni in su, propone tre tecniche semplici e immediate per gestire paura, ansia e attacchi di panico: strumenti concreti, facilmente memorizzabili e senza bisogno di alcuna attrezzatura. Questi esercizi possono essere utilizzati nei giorni precedenti l'esame, poco prima di entrare in aula o persino nei minuti che precedono il colloquio orale. La prima tecnica si basa sulla concentrazione sul respiro.

Quando l'ansia prende il sopravvento, Maric suggerisce di chiudere gli occhi e focalizzarsi sul flusso d'aria che entra ed esce dal naso, contando mentalmente fino a cinque durante l'espirazione. Questo semplice gesto rallenta il ritmo interno, interrompe il circolo dei pensieri negativi e riporta calma e lucidità nei momenti di maggiore pressione.

Un altro esercizio pratico è quello delle "5 dita": basta aprire una mano e percorrerne lentamente il contorno con l'indice dell'altra, inspirando mentre si sale lungo il dito ed espirando mentre si scende. Questo aiuta a rallentare il respiro, focalizzare l'attenzione sul presente e recuperare rapidamente il controllo emotivo prima di un esame o di una situazione stressante. Infine, la tecnica dello "Sneak In" prevede una doppia inspirazione dal naso seguita da una lunga e lenta espirazione.

Questo esercizio favorisce un rapido riequilibrio psicofisico, abbassa la frequenza cardiaca e genera una sensazione immediata di calma, particolarmente utile quando si avverte il rischio di perdere il controllo delle proprie emozioni. Maric sottolinea l'importanza del respiro nella gestione della vita, soprattutto per la sfera mentale e la capacità di essere forti quando le cose non vanno come vorremmo. Con queste tecniche, gli studenti possono affrontare la Maturità con maggiore serenità e concentrazione





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