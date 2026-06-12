Maturità 2026, il 'toto-tracce': previsioni IA e donne in politica

Il nuovo esame della maturità prevede il colloquio obbligatorio e aggiunge una valutazione inedita al comportamento in classe. L'IA mostra D'Annunzio come il candidato preferito per l'orientamento rilevatorio mentre le ricorrenze da studiare sono Pirandello all'anniversario del referendum sulla Repubblica. Chi deve portare una materia in più all'orale per la maturità 2026 è lo studente che scrive un elaborato sulla cittadinanza

Il nuovo esame della maturità 2026 prevede il colloquio di 40-60 minuti obbligatorio, che valuterà la maturità dello studente in merito alla maturità, autonomia e responsabilità.

La riforma voluta dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara aggiunge una valutazione inedita al comportamento in classe e promuove un ruolo attivo dello studente. Per gli scritti di italiano, invece, l'IA prevede che l'orientamento rilevatorio per la maturità 2026 mostra D'Annunzio come il candidato preferito. Tra le ricorrenze da studiare e l'attualità più forte, spiccano Pirandello e l'anniversario del referendum sulla Repubblica. Chi deve portare una materia in più all'orale che versa sull'elaborato sulla cittadinanz





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