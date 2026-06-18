Maturità 2026, l'analisi della poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese

La poesia di Cesare Pavese, tratta dalla raccolta La terra e la morte, esprime l'attesa dell'incontro con l'amata attraverso immagini luminose. L'analisi del testo svela il significato simbolico dei versi e il ruolo della donna come figura di salvezza.

La poesia Passerò per Piazza di Spagna di Cesare Pavese , compresa nella raccolta La terra e la morte pubblicata postuma nel 1945, rappresenta uno dei momenti più intensi e luminosi della produzione del poeta piemontese.

Il componimento, oggetto dell'analisi del testo per la prima prova della Maturità 2026 secondo quanto riportato dal portale Skuola.net, si configura come una dichiarazione d'amore e di attesa, costruita interamente al futuro. Fin dai primi versi, Pavese dipinge un paesaggio romano sereno e animato: il cielo è limpido, le strade si aprono, le fontane zampillano, le terrazze e le rondini sembrano partecipare a una sorta di festa della natura.

Tuttavia, questa non è una semplice descrizione paesaggistica, ma la proiezione di uno stato d'animo: il tumulto delle strade diventa il tumulto del cuore innamorato, e ogni elemento urbano si carica di significato emotivo. Il movimento delle scale, delle finestre e della porta che si apre simboleggia il progressivo avvicinamento all'amata, mentre il cuore batte come l'acqua nelle fontane, in un crescendo di aspettativa. Il verso conclusivo, isolato dal resto, recita Sarai tu - ferma e chiara.

Dopo la ricchezza di immagini e di movimenti, tutto si concentra sulla figura della donna, che appare come una presenza stabile e luminosa, capace di dare ordine e significato al caos circostante. Gli aggettivi ferma e chiara suggeriscono sicurezza, purezza e serenità, quasi una risposta alla solitudine e all'inquietudine che pervadono gran parte dell'opera di Pavese.

La donna evocata, ispirata all'attrice americana Constance Dowling, non è solo una persona concreta, ma assume un valore simbolico: incarna la possibilità della felicità e della pienezza esistenziale. Pavese non ne descrive la bellezza, ma afferma semplicemente Sarai tu, come se la sua sola presenza fosse sufficiente a illuminare il mondo e a dare senso all'attesa.

La poesia si inserisce nel contesto della raccolta La terra e la morte, che esplora temi come l'amore, la morte e il rapporto con la natura. Pavese utilizza un linguaggio semplice ma denso di simboli, con un ritmo che alterna versi brevi a lunghi, creando un effetto di sospensione e attesa. L'uso del futuro è particolarmente significativo: non descrive un evento già accaduto, ma un momento ancora da venire, carico di speranza e di desiderio.

Questa scelta stilistica rende la poesia universale, trasformandola in un inno all'attesa dell'incontro con l'altro, in cui il paesaggio diventa specchio dell'anima. L'analisi di Passerò per Piazza di Spagna offre agli studenti l'opportunità di riflettere su come la letteratura sappia trasformare un semplice percorso cittadino in un viaggio interiore, e su come l'amore possa diventare una chiave per comprendere il mondo.

La poesia, nonostante la sua brevità, racchiude una profondità tematica che la rende un capolavoro della lirica italiana del Novecento. Il poeta, con la sua capacità di evocare emozioni attraverso immagini precise, invita il lettore a partecipare all'attesa e a condividere la gioia dell'incontro finalmente realizzato. In conclusione, questa poesia rappresenta un esempio perfetto di come la poesia possa catturare l'essenza dell'esperienza umana, rendendo eterno un momento di felicità





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