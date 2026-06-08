Maturità 2026: la dieta settimanale per prepararsi al meglio, dalle uova al salmone

Un piano alimentare giorno per giorno per sostenere lo studio e ridurre l'ansia, basato sui consigli dell'immunologo Mauro Minelli.

La maturità 2026 si avvicina e, oltre alla preparazione mentale, gli studenti devono curare anche quella fisica. Il 18 giugno oltre 500mila ragazzi affronteranno la prima prova scritta di italiano, un evento che richiede energia e concentrazione.

Lo sforzo non è solo intellettuale, ma anche biologico: il sistema nervoso centrale, sottoposto a ritmi intensi e carico emotivo, aumenta il consumo energetico e lo stress ossidativo. Per questo, una corretta alimentazione può diventare uno strumento strategico di supporto cognitivo. L'ideale è iniziare una settimana prima, introducendo ogni giorno un alimento chiave che agisca sulla sintesi dei neurotrasmettitori, sulla fluidità sinaptica e sull'apporto di glucosio al cervello.

Il percorso parte con il cacao amaro: i flavonoidi promuovono la vascolarizzazione cerebrale e stimolano serotonina ed endorfine, riducendo l'ansia. Un quadratino da 15 grammi nel pomeriggio è lo spuntino ideale. Il secondo giorno tocca alle noci: ricche di omega-3, favoriscono la plasticità sinaptica e lo stoccaggio delle nozioni. Tre o quattro noci a colazione sono sufficienti.

Con l'accumularsi della fatica, i mirtilli diventano fondamentali: le antocianine contrastano lo stress ossidativo e migliorano la comunicazione tra neuroni. Consumateli freschi o nello yogurt. A metà percorso, il salmone o lo sgombro forniscono Dha, un omega-3 che mantiene efficiente la conduzione nervosa e previene l'annebbiamento. Una cena al vapore o al forno è l'ideale.

Nella fase calda del ripasso, l'uovo è un concentrato di colina, precursore dell'acetilcolina, essenziale per memoria e attenzione. Un uovo sodo o alla coque a pranzo garantisce energia senza appesantire. Per ottimizzare il trasporto di ossigeno, le verdure a foglia verde come gli spinaci forniscono folati e ferro. Cotti con olio e limone, sostengono la resistenza metabolica.

A 48 ore dall'esame, il sonno diventa prioritario: un infuso di camomilla e passiflora riduce l'iperattività e favorisce il sonno profondo, consolidando la memoria a lungo termine. Il giorno prima, mercoledì 17 giugno, è dedicato al riposo totale e a un piatto che dia conforto, senza stress. Seguendo questi consigli, gli studenti potranno affrontare le prove con maggiore lucidità e serenità





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