Maturità 2026: la seconda prova del Liceo Classico è la versione di Quintiliano dall'Institutio oratoria

Il Ministero ha scelto un brano dal primo libro dell'opera di Quintiliano per la traduzione latina. Il testo affronta il valore della musica nell'educazione del cittadino e ripropone temi centrali della pedagogia antica. Ultima volta di Quintiliano alla Maturità per il Classico era nel 2013.

La Maturità 2026 per il Liceo Classico prevede, come seconda prova, la traduzione di un brano tratto dall'Institutio oratoria di Marco Fabio Quintiliano , celebre retore e pedagogo romano del I secolo d.

C. Secondo quanto segnalato dal portale Skuola.net, l'ultima volta che Quintiliano fu oggetto di versione all'esame di Stato fu nel 2013. Il brano proposto quest'anno è tratto dal primo libro dell'opera magistrale in dodici volumi, considerata il più completo trattato di retorica e pedagogia dell'antichità romana, e offre ai candidati l'opportunità di riflettere sul valore dello studio, della disciplina e del ruolo formativo della parola, temi centrali nell'evoluzione culturale occidentale.

La scelta di Quintiliano riabilita una figura di educatore che seppe coniugare la severità degli studi con una profonda sensibilità umana, simbolo del perfetto precettore. Quintiliano, nato a Calagurris (l'odierna Calahorra in Spagna) intorno al 35 d. C., si trasferì a Roma in giovane età per completare gli studi di retorica, formandosi sotto maestri come il grammatico Remmio Palemone e l'oratore Domizio Afro. Dopo un breve ritorno in patria, rientrò definitivamente nella capitale nel 68 d.

C. al seguito di Galba. A Roma intraprese con successo la carriera di avvocato e, soprattutto, di insegnante di retorica, tanto che nel 78 d. C. l'imperatore Vespasiano gli affidò la prima cattedra pubblica di eloquenza finanziata dallo Stato, con uno stipendio annuo molto elevato per l'epoca. Tra i suoi allievi più celebri vi furono Plinio il Giovane e, probabilmente, lo storico Tacito.

In tarda età, dopo aver abbandonato l'insegnamento attivo e l'avvocatura, l'imperatore Domiziano lo scelse come precettore dei suoi pronipoti, concedendogli le insegne consolari. Quintiliano si dedicò quindi alla stesura dell'Institutio oratoria, completata poco prima della sua morte, avvenuta intorno al 96 d.

C. La sua eredità intellettuale rimane quella di uneducatore illuminato, attento alla formazione integrale del futuro cittadino e oratore. testo latino proposto per la versione, tratto dal primo libro dell'opera, sviluppa una riflessione sul valore della musica nell'educazione del cittadino romano, citando esempi tratti dalla filosofia greca e dalla storia di Roma. Quintiliano ricorda come filosofi come Pitagora e i suoi seguaci ritenessero che il mondo fosse strutturato secondo una razionalità imitata dalla lira, e come Platone, nel Timeo, sostenne che la comprensione della filosofia richiedesse anche la conoscenza della musica.

Viene citato l'esempio di Socrate, che in età avanzata non si vergognava di imparare a suonare la lira, e dei grandi condottieri, sia greci che romani, che utilizzavano la musica per infondere coraggio negli eserciti. L'autore sottolinea infine come le trombe e i corni delle legioni romane, con il loro potente concento, simboleggino la superiorità di Roma in guerra, ma anche come la musica sia stata considerata necessaria per la formazione del cittadino ideale, il πολιτικός, da parte di filosofi e legislatori come Licurgo.

La traduzione del brano richiede quindi competenze sia linguistiche che storiche, poiché il testo è denso di riferimenti culturali e ideali che hanno plasmato la pedagogia occidentale. La scelta di Quintiliano per la Maturità 2026 conferma l'importanza attribuita dal Liceo Classico alla riflessione sui fondamenti dell'educazione, sul rapporto tra discipline umanistiche e disciplina morale, e sul ruolo della retorica come strumento di formingazione del cittadino.

Il brano, pur nella sua brevità, offre numerosi spunti per un dibattito sull'attualità di questi temi, messi in luce anche dalla comparazione tra la visione antica e le sfide educative contemporanee. Gli studenti dovranno quindi cimentarsi con un testo che non è solo un esercizio di traduzione, ma un'occasione per interrogarsi sul significato profondo dell'istruzione e sulla pluralità delle discipline che concorrono alla formazione integrale della persona





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