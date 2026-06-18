Maturità 2026: la traccia sul valore della fatica di Mario Calabresi e il saggio argomentativo

Nel dettaglio la traccia della prima prova di italiano per la maturità 2026 che prende spunto dal testo di Mario Calabresi Alzarsi all'alda. La prova chiede di riflettere sull'evoluzione del concetto di fatica nella società odierna e sull'importanza dell'impegno, della costanza e della tenacia nel percorso di formazione personale e civile. Viene fornito anche lo svolgimento del testo espositivo-argomentativo con titolo complessivo e paragrafi.

Il testo proposto, tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba, affronta l'evoluzione del concetto di fatica nella società contemporanea, mettendo in luce come esso sia passato da accezione positiva a valore negativo da evitare.

L'autore, attraverso il dialogo con la nonna, ricorda che il Novecento, nonostante la liberazione dalle fatiche antiche, vedeva la fatica come dedizione, costanza e tenacia, l'unica via per costruire il proprio destino senza scorciatoie. Oggi, invece, l'illusione del successo immediato, coltivata dalla società dei consumi e della tecnologia, ha bandito la parola fatica dal vocabolario comune, presentando la vita come percorso senza ostacoli.

Tale narrazione si scontra con la realtà di chi, non potendo permettersi di sfuggire allo sforzo, vive in silenzio la propria condizione, sentendosi incompreso e posizionato dalla parte sbagliata della storia. Il saggio richiesto invita a riflettere sul valore etico della fatica, mettendo a confronto la mentalità delle generazioni passate con le tendenze odierne all'istantaneità, in un'analisi articolata in paragrafi titolati.

Lo svolgimento fornito titola complessivamente L'illusione dell'immediato: il valore etico della fatica tra memoria generazionale e modernità liquida, aprendo con la testimonianza della nonna e sviluppando poi il capovolgimento culturale, per concludere con la solitudine di chi ancora vive la fatica quotidiana, incompreso da una società che celebra solo la rapidità e l'apparenza





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