Maturità 2026: la traccia sulla meraviglia di Husmann scuote gli studenti

Il testo proposto come traccia di attualità all'esame di stato 2026, tratto dall'articolo "Funziona a meraviglia" di Wenke Husmann, invita a riflettere sul valore della meraviglia in un'epoca digitale. Una scelta che privilegia la sensibilità e il pensiero critico sulle competenze tecniche.

Tra i testi proposti per la Tipologia C (il tema di attualità) spicca l'articolo "Funziona a meraviglia" della giornalista tedesca Wenke Husmann , pubblicato su Internazionale nel gennaio di quest'anno.

La prima prova della Maturità 2026 ha sorpreso gli studenti con una riflessione profonda, intima e decisamente controcorrente. Una scelta ministeriale che sposta i riflettori dalle rigide competenze tecniche all'essenza stessa dell'esperienza umana: la capacità di provare stupore di fronte alla natura e al mondo. Wenke Husmann è una giornalista culturale e saggista tedesca, nota per la sua capacità di analizzare le intersezioni tra scienza, filosofia e quotidianità.

Nel suo articolo "Funziona a meraviglia", l'autrice esplora il progressivo inaridimento emotivo della società contemporanea, dove l'eccesso di informazioni e la mediazione tecnologica rischiano di anestetizzare i nostri sensi. Husmann non adotta un approccio paternalistico o nostalgico, ma analitico. Utilizza gli strumenti del giornalismo culturale per smontare l'illusione che la conoscenza scientifica debba necessariamente cancellare l'emozione. La sua scrittura, limpida e accessibile, invita il lettore a ritrovare una connessione autentica con la realtà circostante.

Il cuore della traccia ministeriale ruota attorno a un paradosso tipico della nostra epoca. Da bambini un temporale o una foglia che trema sotto la pioggia bastano a fermarci. Crescendo, impariamo a catalogare, misurare e spiegare ogni fenomeno, trasformando la natura in dati e previsioni routinarie. Lo schermo dello smartphone diventa il filtro principale attraverso cui scorre la realtà, trasformando la meraviglia in un lusso o, peggio, in un'abitudine addomesticata.

Husmann cita il neuroscienziato e psichiatra tedesco Hinderk Emrich per spiegare che la vera meraviglia risiede proprio nella tensione tra ciò che è noto e ciò che rimane ignoto. Non si tratta di ignoranza, tutt'altro. Come scrive l'autrice, la meraviglia è una risposta a ciò che non capiamo, ma anche a ciò che comprendiamo così profondamente da sentirci travolti. Il messaggio centrale del testo scardina l'idea che la meraviglia sia un sentimento passivo o infantile.

Al contrario, Husmann la definisce come il vero motore del progresso umano. È stata la meraviglia a spingere Galileo Galilei a guardare le stelle senza smettere di farsi domande, ed è stata la stessa emozione a guidare il pennello di Vincent van Gogh mentre dipingeva i suoi girasoli, catturando non il dato oggettivo, ma lo stupore che quel dato generava in lui. Scienza e arte non sono nemiche della meraviglia, ne sono le figlie dirette.

La razionalità non deve riempire ogni spazio; deve lasciare che l'uomo sperimenti la bellezza di ciò che resiste a una spiegazione immediata. La scelta del Ministero dell'Istruzione e del Merito assume un significato quasi politico all'interno di un sistema scolastico sempre più focalizzato su valutazioni quantitative, griglie di competenze e standard di rendimento.

Chiedere ai ragazzi di fare "considerazioni" su un tema simile, senza tesi preconfezionate da dimostrare o problemi tecnici da risolvere, è un atto di fiducia nei confronti della loro sensibilità. La traccia di Wenke Husmann si trasforma così in una domanda cruciale per la generazione dei nativi digitali: quando è stata l'ultima volta che abbiamo guardato un'alba o un fenomeno naturale senza il bisogno impellente di fotografarlo, rimpicciolirlo dentro un'applicazione o condividerlo sui social?

Ai maturandi del 2026 è stato concesso un piccolo spazio di libertà: il permesso di posare gli schermi, dimenticare per un istante le scadenze e riscoprire, davanti a un foglio bianco, il valore di uno stupore che basta a se stesso





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