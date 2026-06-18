Maturità 2026: le tracce della prima prova in diretta

I maturandi sardi si apprestano ad affrontare la prima prova scritta della maturità 2026. La Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha rivolto un messaggio di augurio ai candidati.

Maturità 2026 , le tracce della prima prova di oggi in diretta: tema di italiano per mezzo milione di studenti della regione con il più alto tasso di studenti non ammessi, ben il 7% di quelli che hanno frequentato l'ultimo anno delle scuole superiori.

Sono 12.305 in totale i candidati che stamani sosterranno la prima prova scritta, quella di italiano, che verranno esaminati da 399 commissioni per un totale di quasi 2mila commissari. Nella provincia di Cagliari gli studenti che sosterranno l'esame sono 5.652, in quella di Oristano 1.150, a Nuoro 1.575 e infine in quella di Sassari sono 3.928.

La Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha rivolto un messaggio di augurio ai maturandi sardi che si apprestano ad affrontare la prima delle prove più importanti del loro percorso scolastico.





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Maturità 2026 Tracce Prova Italiano Studenti Regione Commissari Commissioni Sardegna

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Maturità 2026: tutto quello che c'è da sapere sulla prima prova di italianoLa prima prova scritta dell'esame di Maturità 2026 si svolgerà il 18 giugno. Scopri le tipologie di tracce, le regole e i divieti.

Read more »

Maturità 2026, domani prima prova di italiano: le tracce e cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Maturità 2026, domani la prima prova di italiano: le tracce e cosa sapere

Read more »

Maturità 2026, oggi la prima prova: tema di italiano per mezzo milione di studentiIl via alle 8.30, sei le ore di tempo, sette le tracce tra cui scegliere

Read more »

Maturità 2026, esame al via con la prima prova di italiano: le 7 tracceLa prima prova propone sette tracce, suddivise in tre tipologie. Dura sei ore e il punteggio massimo è di 20 punti

Read more »