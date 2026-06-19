Maturità 2026: nuove tracce per latino e matematica nella seconda prova

Il Ministero ha pubblicato le tracce della seconda prova della maturità 2026, con un brano di Quintiliano per il classico e un problema sul livello del lago di Braggiano per lo scientifico, più un consueto studio di funzione. Le indicazioni includono dettagli sui contenuti, tempi di svolgimento e modalità di valutazione.

Maturità 2026 presenta un quadro dettagliato delle tracce della seconda prova scritta, distinguendo chiaramente le materie richieste per ciascun indirizzo di studio. Le tracce sono state scelte dal Ministero e rese note alla fine di gennaio, permettendo così agli studenti di organizzare al meglio la preparazione.

Per il Liceo classico è prevista una prova di latino che richiede la traduzione di un brano tratto dall'opera di Quintiliano, seguito da domande di comprensione, analisi linguistica e stilistica, nonché da spunti di approfondimento personale. Al Liceo scientifico la prova è di matematica; il primo esercizio si concentra sullo studio del livello dell'acqua nel lago di Braggiano, riserva idrica importante per i comuni limitrofi e per Roma.

Gli alunni dovranno analizzare i dati di prelievi effettuati nel 2016 e nel 2017, costruire un modello matematico che descriva l'andamento del livello dell'acqua in funzione del tempo e rispondere a una serie di quesiti correlati. Il secondo esercizio è un classico studio di funzione, con richieste di calcolo, interpretazione grafica e discussione delle proprietà della funzione data





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