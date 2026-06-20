Maturità 2026: primo bocciato per uso del telefono durante lo scritto

Uno studente de La Spezia è stato bocciato alla maturità 2026 dopo essere stato sorpreso con lo smartphone durante la prova scritta. Il caso riaccende il dibattito sulle rigide norme anti-frode dell'Esame di Stato e sulle conseguenze per i candidati che le violano.

La maturità 2026 registra il primo caso di bocciatura per violazione del regolamento sui dispositivi elettronici. Uno studente de La Spezia è stato sorpreso con il telefono cellulare durante lo svolgimento della prova scritta, violando le norme stabilite dal Ministero dell' Istruzione .

In base al decreto emanato una decina di giorni fa, l'utilizzo di smartphone, smartwatch o qualsiasi apparecchiatura in grado di collegarsi all'esterno comporta l'immediata esclusione da tutte le prove e la bocciatura. Il verbale della commissione è coperto da segreto d'ufficio.

Le regole prevedono che i docenti avvertano i candidati del divieto assoluto di utilizzare telefoni cellulari, smartphone, smartwatch, dispositivi in grado di consultare file, inviare o ricevere immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta, fatta eccezione per le calcolatrici scientifiche autorizzate. È vietato anche l'uso di computer portatili o dispositivi palmari che possano collegarsi via wireless o alla rete telefonica.

L'esame di maturità, ora a metà percorso, ha visto gli studenti affrontare le due prove scritte: quella di italiano e quella specifica dell'indirizzo di studi. Gli orali sono previsti a breve, con calendari stabiliti da ogni singola scuola. Il voto finale, espresso in centesimi, deriva dalla somma del credito scolastico, dei punteggi delle prove scritte, del colloquio orale e di un eventuale bonus. La promozione richiede almeno sessanta centesimi.

Questo episodio segna un precedente importante per la rigorosa applicazione del regolamento, ribadendo la serietà delle misure anti-frode durante gli esami di Stato





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