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Maturità 2026: Tra Classici, Attualità e Speranze di Pace

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Maturità 2026: Tra Classici, Attualità e Speranze di Pace
Maturità 2026Esami Di StatoD'annunzio
📆4/22/2026 11:07 AM
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A un mese dagli esami di maturità, emerge un quadro complesso di aspettative e timori tra gli studenti italiani. D'Annunzio resta il favorito, ma l'attualità, con temi come l'intelligenza artificiale, la guerra e il suffragio universale femminile, potrebbe essere la vera protagonista.

L'avvicinarsi degli esami di maturità suscita nei ragazzi un mix di aspettative, timori e speranze. Mentre alcuni studenti si preparano ad affrontare le prove con l'ausilio dei classici della letteratura italiana, come D'Annunzio e Leopardi, altri sono preoccupati per le sfide poste dall'intelligenza artificiale e dalle tensioni geopolitiche globali.

La Maturità 2026 si preannuncia come un crocevia tra tradizione e innovazione, tra passato rassicurante e un futuro incerto. D'Annunzio rimane il favorito nelle previsioni sulle tracce, ma l'attualità potrebbe giocare un ruolo cruciale, offrendo spunti di riflessione su temi come la democrazia, i diritti delle donne e la ricerca della pace. Il 2026 segna il centenario del suffragio universale femminile in Italia, un evento che potrebbe ispirare tracce sull'importanza della partecipazione civile e delle conquiste femminili.

Parallelamente, la cronaca internazionale e le preoccupazioni legate all'intelligenza artificiale spingono i ragazzi a interrogarsi sul futuro del lavoro e sui legami sociali. La traccia più desiderata sembra essere quella sulla pace, un'espressione del desiderio di una generazione che cerca nell'esame di maturità uno spazio per elaborare le proprie ansie e immaginare un futuro più sereno.

Il Ministero dell'Istruzione, tuttavia, è noto per sorprendere, introducendo autori meno convenzionali o figure contemporanee, come ad esempio, in occasione del centenario del premio Nobel. La preparazione agli esami si traduce quindi in notti insonni, studio intenso e un confronto costante con la letteratura e l'attualità, in un tentativo di trovare la chiave per affrontare al meglio questa importante prova

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