Maturità 2026: tracce della seconda prova, cronaca nera e meteo estremo. G7 su Iran e Hormuz, Lotto senza 6, oroscopo

La seconda prova dell'esame di Maturità 2026 ha proposto temi classici e attuali, dal latino alla matematica ambientale, fino alle Olimpiadi invernali. In parallelo, si susseguono notizie di cronaca: la morte sul lago di Como, l'omicidio della prof Guerra, il mistero di Sara Ceccantini a Mykonos. Il G7 discute su Iran e Hormuz, il Lotto non regala il 6, l'anticiclone porta caldo record. Oroscopo per il 19 giugno.

Il 2026 segna un anno cruciale per gli esami di Maturità in Italia, con la seconda prova che ha visto studenti impegnati in diverse tipologie scolastiche.

Al Liceo Classico, la traccia ha previsto la versione di un testo latino di Quintiliano, mettendo alla prova le competenze di traduzione e analisi storica. Allo Scientifico, gli studenti hanno affrontato un problema matematico basato sullo studio di una funzione e un'analisi sui livelli del lago di Bracciano, unendo matematica e temi ambientali. Al Linguistico, la prova d'inglese ha coinvolto la lettura e l'interpretazione di un testo sulle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali, fostering discussioni sui valori sportivi e l'inclusione.

Oltre agli esami, la cronaca riporta una tragedia sul lago di Como, dove un uomo di 37 anni ha perso la vita in un incidente automobilistico. Parallelamente, il summit del G7 a Évian ha affrontato la situazione internazionale dopo 106 giorni di conflitto, con focus sulle relazioni con l'Iran e la creazione di una task force navale per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz, cruciale per il commer globale.

Un altro caso di cronaca nera ha scosso il Paese: Chiara Guerra, una professoressa, è stata uccisa a coltellate dal nipote 17enne, un fatto che ha sollevato interrogativi sulla violenza giovanile e le dinamiche familiari. Per quanto riguarda il Lotto, l'estrazione di giovedì 18 giugno 2026 non ha registrato un 6 o un 5+, ma sette vincite con 5 hanno garantito premi da 26mila euro ciascuno.

L'anticiclone africano continua a investire l'Italia, con temperature che hanno toccato picchi di 39°C e notti afose, mentre le previsioni meteo segnalano un allerta temporali di calore, indicando possibili sconquassi atmosferici. Nel frattempo, la morte di Sara Ceccantini durante un addio al nubilato a Mykonos rimane avvolta nel mistero: due persone sono fermate e un testimone ha fornito una ricostruzione alternativa dello schianto, sollevando dubbi sulla dinamica dell'incidente.

Infine, l'oroscopo di venerdì 19 giugno prevede un giorno di saggezza per la Vergine, insofferenza per il Sagittario e invita la Bilancia a mettere in discussione tutte le proprie certezze, offrendo uno sguardo astrologico leggero tra le notizie più drammatiche





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