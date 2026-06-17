Maturità 2026: tutto quello che c'è da sapere sulla prima prova di italiano

La prima prova scritta dell'esame di Maturità 2026 si svolgerà il 18 giugno. Scopri le tipologie di tracce, le regole e i divieti.

La Maturità 2026 si avvicina e con essa le consuete ansie e domande degli studenti italiani. Una delle certezze rimane la prima prova scritta di italiano, che anche quest'anno manterrà la sua struttura tradizionale, nonostante le riforme che stanno cambiando l'esame nel suo complesso.

La novità principale riguarda il giorno d'inizio: per la prima volta, la Maturità non comincerà di mercoledì, ma giovedì 18 giugno 2026, alle ore 8:30 in punto. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha già predisposto le sette tracce nazionali, identiche per tutti gli istituti d'Italia, e le ha sigillate digitalmente nei propri server.

Nessuno, a parte pochissimi addetti ai lavori, conosce il contenuto delle prove, ma sui social sono già iniziate le speculazioni tra gli studenti, sebbene si tratti solo di ipotesi senza fondamento. La prima opzione tra le tracce è la tipologia A, che prevede l'analisi di un testo in prosa o in poesia di un autore italiano vissuto dall'Unità d'Italia a oggi.

I ragazzi devono riassumere il brano, analizzarne lo stile, le figure retoriche e collegare l'opera al contesto storico o alla sensibilità contemporanea. La tipologia B, invece, offre tre tracce diverse, spesso considerate ideali per chi ha una mente logica: il Ministero propone un testo di partenza da analizzare, sul quale lo studente deve esprimere la propria opinione, sostenendola con tesi e contro-tesi ben strutturate.

Questa tipologia spazia su temi di attualità come l'ambiente, i diritti civili, la società o l'impatto dei social network. Infine, la tipologia C è il tema d'attualità classico, che parte da una citazione o un breve spunto per invitare a una riflessione personale. La commissione correggerà gli elaborati seguendo linee guida nazionali chiare, valutando la fluidità della scrittura, la ricchezza lessicale, la logica del discorso e la capacità di arricchire il testo con riferimenti culturali.

Il voto finale sarà in centesimi, con un peso specifico per ogni prova, ma il Ministero ha semplificato il sistema rispetto al passato. Durante le sei ore di prova, gli studenti possono portare solo penne, un documento d'identità valido e i fogli per la brutta e la bella copia, che vengono consegnati dai professori già timbrati.

È severamente vietato l'uso di smartphone, smartwatch, tablet o cuffiette: chi viene sorpreso con uno di questi dispositivi rischia l'esclusione immediata da tutte le prove e la bocciatura diretta. Per un giorno, carta e penna tornano a essere le uniche protagoniste, in un rito che, nonostante le innovazioni, conserva il suo fascino tradizionale





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