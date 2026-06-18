Maturità, 27 anni senza autrici donne all'analisi del testo: un canone scolastico da riscrivere

Dal 1999 nessuna scrittrice è stata scelta per l'analisi del testo all'esame di Stato. Un'assenza che interroga il canone scolastico e la rappresentazione della letteratura femminile del Novecento.

Sono passati ventisette anni dall'ultima volta che una grande autrice donna è stata scelta per l'analisi del testo all'esame di Maturità . Dal 1999, anno in cui l'attuale esame di Stato è entrato in vigore, nessuna voce femminile della letteratura italiana del Novecento ha mai fatto capolino nella traccia di analisi del testo.

Un'assenza pesante, che parla di un canone scolastico che fatica a riconoscere la ricchezza della scrittura femminile. Grandi autrici come Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura nel 1926, o Elsa Morante, Natalia Ginzburg, Anna Maria Ortese, Lalla Romano, Dolores Prato, e molte altre, non sono mai state incluse in questa prova cruciale. Eppure, le loro opere hanno raccontato il Novecento e l'Italia con profondità e originalità, entrando a pieno titolo nella nostra storia culturale.

Ma quando arriva il momento della scelta ministeriale, la rosa dei candidati si restringe quasi sempre ad autori maschi. Un paradosso tutto italiano, se pensiamo che la letteratura femminile ha prodotto capolavori indiscutibili, ma che a un secolo di distanza dal Nobel della Deledda, la scrittrice sarda non ha mai varcato la soglia della prima prova dell'esame di Stato. Questa esclusione non è solo una questione di rappresentanza, ma di impoverimento culturale.

Senza autrici come Anna Maria Ortese, si perde la capacità unica di trasformare il microcosmo familiare e i dettagli della quotidianità in una riflessione universale sulla memoria e sulla resistenza psicologica. Senza Elsa Morante, manca il racconto drammatico degli ultimi e dei vinti della seconda guerra mondiale, visto da una prospettiva viscerale, poetica e dolorosa. E senza Grazia Deledda, si dimentica un'intera tradizione letteraria che ha saputo dare voce a mondi marginali e a figure femminili forti e complesse.

La scuola italiana, con le sue maratone didattiche che arrivano a maggio con il fiato corto, sacrifica spesso tutto ciò che va oltre il secondo dopoguerra, riducendo il canone a un ristretto numero di autori, quasi esclusivamente maschi. Ma la Maturità dovrebbe essere lo specchio di un'Italia che cresce, che cambia e che riconosce la ricchezza e la complessità delle proprie radici culturali.

La domanda sorge spontanea: perché un ragazzo o una ragazza di diciotto anni dovrebbe considerare queste autrici come pilastri fondamentali della nostra identità, se la scuola stessa non gliele propone? È un circolo vizioso che perpetua l'idea che la grande letteratura parli una lingua sola, quella maschile. Sarebbe un grande segno di maturità culturale se, per una volta, il ministero decidesse di stupire i ragazzi, includendo una grande autrice nella traccia di analisi del testo.

Non si tratta di una questione di quote rosa, ma di giustizia culturale: dare visibilità a voci che hanno arricchito la nostra letteratura e che meritano di essere studiate. Perché la Maturità non è solo un esame, ma il momento in cui si sancisce ciò che è importante per la nostra cultura. E se la cultura italiana è fatta anche di grandi scrittrici, è ora che l'esame di Stato lo riconosca





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