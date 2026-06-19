Maturità, caldo, Piano casa e scudetto: le notizie del 19 giugno 2026

Inizia la maturità con le seconde prove, l'Italia è sotto la canicola, salta il trasferimento di fondi Pnrr per l'edilizia sociale, negoziati sul nucleare iraniano e pace in Ucraina, ricerche di due sorelle scomparse in Abruzzo, incidente mortale a Reggio Emilia, nuove regole per le telefonate commerciali e direttiva Ue sui resi, e l'Olimpia Milano vince lo scudetto.

Buongiorno dall'Italia. Oggi, venerdì 19 giugno 2026, iniziano gli esami di maturità per gli studenti delle scuole superiori. La seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo, avrà un peso massimo di 20 punti, così come la prima prova e l'orale, per un totale di 60.

Il restante credito scolastico accumulato nel triennio vale fino a 40 punti. Le materie sorteggiate includono latino per il liceo classico, matematica per lo scientifico, lingua straniera 1 per il linguistico, scienze umane per il liceo delle scienze umane ed economia aziendale per i tecnici di amministrazione, finanza e marketing. Intanto, l'Italia è sotto una forte ondata di calore. Otto città hanno il bollino arancione: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino.

Domani, sabato 20, il bollino rosso colpirà Torino, Perugia, Firenze, Brescia e Bologna. Per mitigare gli effetti del caldo sulla salute, da lunedì 22 sarà attivo il numero di pubblica utilità 1500, che offre ascolto e informazioni ai cittadini. Sul fronte del Piano casa, salta il trasferimento a Cassa depositi e prestiti di 1,2 miliardi del Pnrr destinati all'edilizia sociale.

L'emendamento dei relatori è stato ritirato dopo un parere interlocutorio del ministero dell'Economia, ma la norma dovrebbe essere inserita in un altro prossimo decreto. La rimodulazione del Pnrr attende il via libera europeo. Arrivano invece fondi per alloggi per studenti fuori sede, lavoratori pubblici di scuola, sanità e sicurezza lontani dalla residenza e nuovi appartamenti per le forze dell'ordine.

Le novità del Piano casa, già approvate dalla commissione Ambiente della Camera, saranno esaminate a partire da oggi con questione di fiducia. Nei negoziati sul nucleare iraniano, i punti delicati sono tre: la diluizione dell'uranio arricchito, l'incognita Libano con Israele che non vuole ritirarsi e la questione economica. Teheran chiede lo sblocco immediato dei beni congelati all'estero e la rimozione delle sanzioni entro 30 giorni.

La buona notizia è che è ripreso il passaggio delle navi dallo Stretto di Hormuz, con orari prestabiliti per aumentare il traffico senza incidenti. Nel frattempo, l'Ue affronta la sfida di scegliere un rappresentante per i negoziati di pace con la Russia, dopo indiscrezioni sui contatti tra lo staff del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e Mosca. Sono in gioco equilibri geopolitici interni e il peso dei vari paesi nella futura ricostruzione ucraina.

Il fronte del Nord propone un terzetto Gran Bretagna, Francia e Germania, mentre Meloni e Tajani sono per l'inviato unico, e Costa non sarebbe sgradito. Altre notizie: sul Tirreno, il costo delle case varia da 340mila euro per un trilocale di 60 mq nelle zone più gettonate fino a opzioni più economiche. In Abruzzo, proseguono le ricerche delle sorelle Sarah e Melissa, 16 e 12 anni, sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena.

Il ritrovamento di un fermaglio per capelli orienta le ricerche verso una riserva naturale in montagna. Il padre lancia un appello, sottolineando la celiachia di Sarah, che potrebbe aiutare a individuare acquisti di alimenti specifici. A Reggio Emilia, un bambino di 11 anni è morto investito da un camion della nettezza urbana mentre era in bicicletta, appena dopo aver finito la scuola elementare.

Scatta un blocco alle telefonate commerciali per contratti di luce e gas, mentre per internet e telefonia resta invariato. Infine, una nuova direttiva europea modifica il Codice del consumo per semplificare le procedure di restituzione di prodotti e servizi, interessando piattaforme di vendita, marketplace, servizi in abbonamento e streaming. Nello sport, l'Olimpia Milano torna in cima al basket italiano conquistando lo scudetto numero 32, battendo la Reyer Venezia 86-72 in gara 4 e chiudendo la serie 3-1.

La dedica è per Giorgio Armani, scomparso a settembre scorso. Completa un triplete dopo Supercoppa e Coppa Italia





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