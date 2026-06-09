Maturità, come evitare l'overparenting: i consigli per sostenere i figli senza ansia

Consigli per i genitori su come supportare i figli durante la maturità senza cadere nell'overparenting, gestendo ansia e aspettative attraverso presenza silenziosa, cura del sonno e parole giuste.

La maturità è un momento cruciale nella vita di ogni studente, ma spesso si trasforma in una fonte di stress non solo per i ragazzi, ma anche per i genitori.

L'approssimarsi dell'esame di Stato spinge molti adulti a cadere nell'overparenting, un atteggiamento di iperprotezione che rischia di ottenere l'effetto opposto a quello desiderato. Invece di aiutare i figli a prepararsi con serenità, i genitori finiscono per aumentare la pressione psicologica, trasformando la casa in un campo di battaglia. Per evitare questo scenario, è fondamentale adottare strategie pratiche che combinano presenza silenziosa, cura del sonno e parole giuste. Il primo passo è riconoscere i segnali di ansia nei ragazzi.

Molti studenti reagiscono allo stress con comportamenti di evitamento, come procrastinare lo studio o cambiare continuamente attività, oppure con studio compulsivo e notturno, che logora le energie mentali e fisiche. I campanelli d'allarme includono mal di testa, nausea e disturbi del sonno. I genitori devono accogliere questi segnali senza ironia o minimizzazione, creando un ambiente in cui il ragazzo si senta ascoltato e supportato.

È importante evitare frasi come 'non preoccuparti' o 'studia di più', che aumentano il senso di inadeguatezza. Invece, si può dire 'capisco che sia difficile' o 'sono qui per te'. Un altro aspetto cruciale è la gestione delle aspettative. I genitori dovrebbero evitare di drammatizzare l'esame o di caricarlo di responsabilità eccessive per il futuro.

Frasi come 'fare del tuo meglio è sufficiente' aiutano il ragazzo a slegare il proprio valore dal voto finale. È utile spostare il focus dall'esito al processo, sottolineando l'impegno e la crescita personale.

Inoltre, è importante concedere ai figli l'autonomia necessaria per prepararsi da soli, accettando le incognite del percorso. Il controllo asfissiante, come pianificare lo studio al posto loro o monitorare ogni pagina studiata, viene percepito come mancanza di fiducia e alimenta l'ansia. Infine, la cura del sonno è essenziale. Il riposo notturno consolida la memoria e le informazioni apprese, quindi è controproducente sacrificare le ore di sonno per studiare fino a tardi.

I genitori possono incoraggiare brevi pause programmate all'aria aperta per ridurre i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. La linea vincente si riassume in una presenza silenziosa e rassicurante, che trasmette fiducia nelle capacità del figlio. Accettare che i ragazzi affrontino la maturità in totale autonomia è il dono di crescita più grande che una famiglia possa fare. In conclusione, l'overparenting non aiuta, ma anzi ostacola il percorso verso l'esame: meglio sostenere con ascolto, rispetto e parole di incoraggiamento





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