Maturità, come gestire l'ansia: i consigli della psichiatra e il ruolo dei genitori

L'esperta della Società psicoanalitica italiana offre indicazioni pratiche per affrontare l'esame di stato con serenità, sottolineando che il voto non definisce il valore personale e che i social possono aumentare l'angoscia. Focus anche sul comportamento dei genitori.

L'esame di maturità rappresenta un momento cruciale per gli studenti italiani, spesso accompagnato da inevitabili sentimenti di ansia e tensione. Tuttavia, è fondamentale ricordare che tale ansia è del tutto normale e può essere gestita efficacemente attraverso strumenti concreti.

Secondo l'esperta psichiatra della Società psicoanalitica italiana, il voto finale non deve essere considerato un giudizio assoluto sul valore personale dello studente. È importante mantenere un approccio equilibrato: pasti regolari, brevi passeggiate, respirazione lenta e la consapevolezza di interrompere lo studio quando la mente è satura testimoniano una gestione adulta delle proprie emozioni. La pianificazione di uno studio realistico, evitando programmi impossibili, costituisce il primo passo per affrontare la prova con serenità.

Un aspetto critico riguarda l'uso eccessivo dei social media e dei gruppi di classe online, che spesso alimentano l'angoscia invece di ridurla. La maturità non è una competizione narcisistica né una verifica da confrontare con i coetanei. La tecnologia va utilizzata con saggezza, senza diventarne schiavi. Anche lo smartphone, se usato in modo compulsivo per cercare conferme o simulazioni, può trasformarsi in un oggetto psichico che distrae, consola il vuoto, ma non risolve.

Per la prova orale, si consiglia di alternare l'esposizione verbale a pause consapevoli, ripetendo ad alta voce. Sentire l'ansia non indica debolezza, ma è un segnale che va attraversato con consapevolezza, non represso. Il ruolo dei genitori è altrettanto determinante. Devono trasmettere fiducia nel percorso dei figli, evitando di sovraccaricarli con aspettative perfezionistiche.

Una genitorialità presente, ma non invadente, permette ai giovani di affrontare le prove con maggiore libertà interiore. La maturità, in questo senso, diventa un occasione di crescita anche per i padri e le madri, che imparano a lasciar andare e arecognoscere l'autonomia dei propri ragazzi. Non serve essere genitori perfetti, ma esserci in modo autentico, sostenendo senza pressioni eccessive





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