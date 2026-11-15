Maura Gancitano: La fabbrica della bellezza e il controllo digitale

L'analisi di Maura Gancitano sul libro Rizzoli. Come AI e filtri hanno trasformato la percezione del corpo in un business di controllo sociale.

Maura Gancitano, scrittrice, pedagogista e filosofa, pubblica con Rizzoli "La fabbrica della bellezza", un'opera che indaga l'evoluzione del canone estetico dalla fotografia al dominio dell' intelligenza artificiale. L'autrice esplora come l'immagine del corpo perfetto sia stata progressivamente costruita e commercializzata, trasformando l'auto-percezione in un oggetto di consumo globale.

Dal Dagherrotipo all'AI nei Social

Il percorso descritto nel libro parte dal dagherrotipo, tecnologia scomoda e costosa, per arrivare all'album fotografico e all'esplosione del mercato dei ricordi inaugurata dalla Kodak. Il cinema ha poi aggiunto il layer delle star, mentre le riviste femminili degli anni Trenta hanno mescolato informazione e promozione di creme anti-cellulite, creando un ciclo di desiderio e insoddisfazione. Oggi, l'avvento di Photoshop, Instagram e filtri come Bold Glamour su TikTok ha accelerato questa deriva, rendendo le immagini sempre più irreali e i corpi sempre più perfetti ma meno autentici.

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Il Terzo Sguardo e l'Ossessione Visiva

Gancitano introduce il concetto del "terzo sguardo", distinto dallo sguardo mediato dall'artista dei ritratti tradizionali, che ora offre un'illusione di oggettività. Con la democratizzazione della fotografia, iniziata nei primi decenni dell'Ottocento, lo specchio è diventato un oggetto di uso comune e il fallimento estetico è percepito come colpa individuale. Questa trasformazione ha generato un'ossessione continua per le parti del corpo, prima non monitorate, rendendo l'auto-osservazione un'abitudine costante e potenzialmente patologica.

Business dell'Imperfezione e Pubblicità

L'analisi evidenzia come il fallimento sia il modello di business perfetto per l'industria. La pubblicità, fin dall'Ottocento, fa leva sulla sofferenza, a volte inventandola; il panico per la cellulite, esistente da sempre ma amplified dalle riviste come "Votre Beauté" negli anni Trenta, è stato strutturato come un problema senza soluzione. Anche se negli anni Settanta le evidenze scientifiche hanno smentito la natura patologica della cellulite, la costruzione di crucci continui rimane centrale per vendere prodotti che promettono liberazione e invidia sociale.

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Impatto Psicologico e Paradosso di Genere

Gli studi citati mostrano che sapere un'immagine ritoccata o generata dall'AI è un pensiero secondario rispetto all'impatto immediato dell'immagine stessa, che prevale sulla realtà logica. Il paradosso di genere, radicato nell'Ottocento, vede le donne guadagnare spazio pubblico e potere, ma subire un controllo più pervasivo sugli aspetti estetici e comportamentali. Oggi, il diktat si è esteso anche al genere maschile e alle bambine, con bombardamenti su skincare estremi e pressioni fisiche che generano sentimenti di inadeguatezza.

Evoluzione della Percezione Corporea

La trasformazione della percezione corporea non è unicamente negativa, ma rappresenta un cambiamento profondo nel modo in cui ci osserviamo. Mentre prima era possibile ignorare il proprio aspetto per mesi, oggi l'accesso immediato alle immagini crea una pressione costante. L'industria della bellezza, riconoscendo questo shift, ha ampliato il suo target ai ragazzi, promuovendo diete rigide e successi facili, consolidando un sistema dove la bellezza è un dispositivo di potere che ci sorveglia costantemente.