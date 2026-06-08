Mauritius smentisce proposte USA per l'acquisto delle isole Chagos

Il governo di Mauritius nega any contatto con l'amministrazione Trump riguardo a un possibile acquisto delle isole Chagos, confermando la non negoziabilità della sovranità sull'arcipelago.

PORT LOUIS, 8 giugno (Reuters) - Il governo di Mauritius ha dichiarato lunedì di non aver ricevuto alcuna proposta ufficiale dall'amministrazione Trump riguardo all'acquisto delle isole Chagos, smentendo così le indiscrezioni pubblicate dal Telegraph.

Secondo il quotidiano britannico, la Casa Bianca avrebbe elaborato un piano per acquisire la sovranità dell'arcipelago direttamente da Mauritius, al fine di offrire un'alternativa al premier britannico Keir Starmer, il quale aveva precedentemente concordato la restituzione delle isole a Port Louis. Tuttavia, la posizione di Mauritius rimane ferma: la sovranità sul territorio è non negoziabile.

Il ministero degli Esteri mauriziano ha precisato in un comunicato ufficiale che non vi è stato alcun contatto, diretto o indiretto, con gli Stati Uniti per un accordo separato su Diego Garcia o sull'intero arcipelago. La notizia del Telegraph emerge mentre il governo britannico ha sospeso ad aprile l'accordo di cessione, che era stato criticato dal presidente Donald Trump.

L'intesa prevedeva il trasferimento della sovranità a Mauritius, a fronte di un pagamento annuale di 101 milioni di sterline per preservare la base militare congiunta USA-Regno Unito a Diego Garcia. Storicamente, il Regno Unito procedette allo sfollamento forzato di circa duemila indigeni chagossiani tra gli anni Sessanta e Settanta per realizzare la struttura.

Il futuro dell'arcipelago, strategico per gli interessi militari statunitensi nell'Oceano Indiano, rimane dunque in una fase di stallo diplomatico, con Mauritius che rivendica il proprio territorio e gli Stati Uniti che potrebbero valutare opzioni alternative per mantenere la propria presenza strategica





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