Maurizio Gozzelino, ideatore del Crodino, è morto a 91 anni

Maurizio Gozzelino, l'enologo e tecnico che nel 1965 sviluppò la formula originale del Crodino, è morto all'età di 91 anni. La notizia dell'addio è arrivata da un comunicato diffuso dal centro studi 'Piero Ginocchi' di Crodo, ente della località dell'alto Piemonte in cui è nato il famoso aperitivo analcolico in origine 'biondo', ora presente anche in altre varianti.

Maurizio Gozzelino , l'ideatore della complessa formula alla base del Crodino , è morto all'età di 91 anni. La notizia dell'addio all'enologo e tecnico è arrivata da un comunicato diffuso dal centro studi ' Piero Ginocchi ' di Crodo, ente della località dell'alto Piemonte in cui è nato il famoso aperitivo analcolico in origine 'biondo', ora presente anche in altre varianti.

Custode della memoria storica dell'imprenditoria locale, il centro Ginocchi ha annunciato la scomparsa di Gozzelino, 'inventore della formula di elette erbe aromatiche, sapientemente dosate, che daranno poi origine al Crodino'. Affabile, abile comunicatore, generoso, dai modi semplici della persona colta ma non esibizionista. Ufficiale Brigata Julia 3° reggimento, gruppo Belluno, 22° batteria a Pontebba in Friuli. Premiato nel 2016 dal nostro ente con il Ginocchi d'Oro divenne anche cittadino onorario di Crodo dal 2021.

Insieme a Piero Ginocchi ha contribuito al benessere delle nostre valli. Ai familiari la nostra riconoscenza e le sentite condoglianze





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