La toccante storia di Maurizio, prematuro di 700 grammi salvato dal Policlinico. A 17 anni abbraccia la dottoressa Filannino per ringraziare il personale sanitario della TIN.

La storia di Maurizio, nato prematuramente con un peso alla nascita di soli 700 grammi, rappresenta un simbolo di resilienza e gratitudine nel contesto dell'assistenza sanitaria italiana. Dieciassette anni dopo la sua difficile nascita, il giovane è tornato al Policlinico per un gesto carico di significato emotivo, prendendo tra le braccia la dottoressa Antonella Filannino, che ha seguito il suo percorso clinico fin dai primi istanti di vita.

La storia di Maurizio e la Dott.ssa Filannino

Questa immagine, scattata durante il suo ritorno al centro ospedaliero, è stata selezionata dall'ente per narrare la propria esperienza sulla Giornata mondiale della prematurità. Il gesto di Maurizio, che ha stretto la dottoressa in un abbraccio, è diventato il volto visibile del ringraziamento di un'intera famiglia verso lo staff medico che ha combattuto per salvargli la vita. La foto documenta non solo la sopravvivenza fisica, ma anche il legame profondo e duraturo che si crea tra i pazienti salvati in condizioni critiche e i professionisti che se ne sono presi cura.

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83 giorni critici in Terapia Intensiva Neonatale

I primi ottantatré giorni di vita di Maurizio sono trascorsi interamente nella Terapia intensiva neonatale, un periodo descritto dalla madre Lucia come tra i più difficili e paurosi della loro esistenza. Durante questa degenza, il neonato ha dovuto affrontare complicanze cliniche severe, tra cui un arresto cardiaco e disturbi renali e intestinali. La gravità delle sue condizioni iniziali ha messo a dura prova la famiglia, ma anche la determinazione dell'équipe medica.

La madre ha voluto condividere questi dettagli per onorare la memoria di quelle settimane di ansia e speranza, sottolineando come la presenza del personale sanitario abbia fatto la differenza. Lucia ha dedicato un messaggio di gratitudine incondizionata a tutto il corpo medico, ricordando specificamente il professor Laforgia, i suoi collaboratori e l'intero team della Terapia intensiva neonatale. La sua testimonianza è un tributo alla professionalità e alla dedizione che hanno permesso a un bambino di 700 grammi di crescere fino a diventare un ragazzo di 17 anni.

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Il messaggio ai genitori di bambini prematuri

Oltre al ringraziamento personale, la scelta di pubblicare questa storia sul profilo istituzionale del Policlinico risponde a uno scopo preciso: fornire conforto e speranza alle famiglie che stanno vivendo lo stesso percorso. Lucia ha espresso il desiderio di far sapere ad altri genitori che, nonostante la paura e l'incertezza iniziale, è possibile superare le barriere cliniche più alte con il giusto supporto.

Il racconto serve a normalizzare l'esperienza della prematurità estrema, mostrando che i bambini possono crescere sani e forti nonostante le start difficili. La condivisione di questi successi clinici e umani è fondamentale per creare una rete di sostegno emotivo, ricordando ai genitori che non sono soli e che la medicina neonatale ha fatto passi da gigante. La storia di Maurizio diventa così un faro per chi attraversa attualmente le porte della Terapia intensiva neonatale.

L'impatto della Giornata Mondiale della Prematurità

La pubblicazione di questo episodio coincide con la Giornata mondiale della prematurità, un appuntamento annuale che mira ad aumentare la consapevolezza sui neonati nati prima della quarantaesima settimana. L'evento non è solo un momento di celebrazione per i sopravvissuti, ma anche un richiamo alle istituzioni e alla società civile sull'importanza di investire nella salute neonatale e nelle strutture dedicate.

Il Policlinico utilizza questa occasione per ribadire il proprio impegno nella cura dei piccoli pazienti più fragili. La storia di Maurizio dimostra l'efficacia delle strategie terapeutiche avanzate e dell'approccio multidisciplinare adottato nei reparti di neonatologia. Il messaggio lanciato dall'ospedale è chiaro: la tecnologia medica, unita all'empatia del personale, può trasformare prognosi riservate in storie di vita piena. Questo episodio rimane una testimonianza tangibile del valore umano della medicina.