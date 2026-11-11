Mauro Moretti ai domiciliari dopo la condanna per il disastro di Viareggio

Il giudice concede gli arresti domiciliari a Mauro Moretti, ex ad di Fs, condannato per la strage del 2009. La difesa evidenzia il deterioramento fisico del detenuto.

Il magistrato competente ha disposto l'esecuzione della pena detentiva per Mauro Moretti in regime di arresti domiciliari, ponendo fine al periodo di reclusione presso il carcere che è iniziato il 3 novembre scorso. Questa decisione operativa conclude un iter giudiziario durato circa quattro mesi e segna una fase distinta nell'applicazione della sentenza definitiva emessa dalla Corte di Cassazione, che aveva confermato la condanna per il disastro ferroviario avvenuto alla stazione di Viareggio il 29 giugno 2009.

Dettagli tecnici sulla concessione dei domiciliari

L'autorità giudiziaria ha valutato positivamente il comportamento tenuto da Mauro Moretti durante i giorni di permanenza in cella, definendolo impeccabile e privo di qualsiasi infrazione alle regole carcerarie vigenti. Il provvedimento si basa sul presupposto che l'ordinamento giuridico presti dovuta attenzione alla salute del plurisettuagenario, il quale ha compiuto settantatré anni lo scorso 29 ottobre, assicurando tutela contro rischi di fuga o reiterazione del reato assenti nel suo specifico caso.

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Posizioni legali e stato di salute del detenuto

La legale Ambra Giovene ha dichiarato esplicitamente che il decreto riconosce le urgenti esigenze di tutela della salute di Mauro Moretti, sottolineando come l'ex amministratore delegato di Fs sia dimagrito quindici chili e risulti attualmente deperito. Secondo quanto riferisce il quotidiano che ha riportato la notizia, i difensori avevano sollecitato immediatamente gli arresti domiciliari considerando l'età avanzata, la natura del reato e l'assenza di cause ostative alla misura alternativa.

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Contesto storico della condanna e vittime

La sentenza definitiva riguarda le accuse di disastro ferroviario colposo e incendio relative alla tragedia del 29 giugno 2009, quando un carro merci carico di gpl deragliò provocando fiamme letali. L'evento causò trentadue vittime uccise dalle fiamme che si svilupparono, oltre cento feriti gravi, rendendo questo episodio uno dei più tragici nella storia delle infrastrutture ferroviarie italiane degli ultimi decenni.

Impatto concreto sulle procedure penali future

Con questa misura esecutiva, Mauro Moretti potrà svolgere la sua pena all'interno della propria abitazione o in altra struttura privata, sotto controllo elettronico e con limiti di movimento definiti dal tribunale. La decisione rappresenta l'attuazione pratica della pena comminata dopo la costituzione avvenuta lo scorso 26 giugno, chiudendo il capitolo della detenzione ordinaria per il manager accusato di aver gestito negligente mente la sicurezza delle linee.