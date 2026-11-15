Mauro Repetto: addio 883, amore per campionamento e il sogno americano

Mauro Repetto racconta la storia degli 883, il suo distacco da Max Pezzali, i conflitti con Cecchetto e il fallimentare tentativo di affermarsi a Hollywood con Scorsese.

Mauro Repetto, cofondatore storico dei 883, ha riaperto il capitolo della sua vita professionale a pochi giorni dall'uscita dell'ultima puntata della serie televisiva "Nord Sud Ovest Est" su Sky. Il musicista pavanese, nato in una famiglia umile con padre agente commerciale ed impiegato in petroliere, ha scelto di descriversi non come un collega di Max Pezzali, ma come un compagno di banco irrinunciabile. La sua narrazione emerge come una testimonianza diretta della fase iniziale del duo, caratterizzata da una dinamica in cui l'energia creativa di Repetto sostenne la vocazione canora di Pezzali, definita da lui stesso paragonabile a quella di Frank Sinatra.

La filosofia del campionamento e la nascita del suono

Il contributo tecnico di Mauro Repetto alla sonorità distintiva dei 883 si fondava sulla disciplina del campionamento, una pratica all'epoca legale e ampiamente utilizzata per costruire melodie a partire da frammenti musicali preesistenti. Repetto ha paragonato questo processo creativo alla costruzione con mattoncini Lego o Playmobil, dove la presa di quattro misure libere da brani altrui e la loro rielaborazione tramite sintetizzatore permettevano di generare composizioni originali. Questa metodologia ha caratterizzato i due album cult del gruppo, che pur non avendo visto la luce oltre tale numero, hanno segnato indelebilmente la storia della musica italiana contemporanea attraverso un'innovazione sonora radicata nell'assemblaggio digitale.

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Conflitti interni e la figura di Gianni Cecchetto

Le tensioni all'interno del gruppo, che portarono al definitivo allontanamento di Repetto, trovano una delle cause centrali nella gestione rigida del talent scout Gianni Cecchetto. Il manager impose ai due artisti di condividere la stessa stanza in trasferta, impedendo a Repetto di dormire in una camera separata per poter frequentare la modella Brandi Quinones durante le riprese del video musicale girato a Tucson. Cecchetto giustificò tale decisione affermando che il tempo morto sarebbe stato sfruttato per la composizione di nuovi brani, un vincolo che limitò le libertà personali di Repetto e alimentò il desiderio di autonomia artistica che lo spinse verso gli Stati Uniti.

I tentativi hollywoodiani e le ostilità alla Warner

Il sogno americano di Mauro Repetto, incentrato sulla relazione con la modella Brandi Quinones e sulla produzione cinematografica, si trasformò in una serie di fallimenti economici e professionali. Nonostante i tentativi di presentare progetti a Martin Scorsese e di incidere con la Def Jam, l'etichetta rap, Repetto non riuscì a concretizzare le sue ambizioni. Parallelamente, il gruppo affrontò il rifiuto categorico di un burocrate della Warner Music che bocciava le composizioni di Repetto, definendole prive di idee musicali concrete. Ironia della sorte, Repetto nota che tale figura oggi cerca il suo giudizio per valutare nuovi brani, una dinamica che sottolinea la complessa evoluzione dei rapporti nell'industria discografica.

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Ricordi pavesi e il ruolo decisivo di Jovanotti

La genesi del successo dei 883 affonda le radici nelle strategie di marketing territoriale ideate da Repetto a Pavia. Il musicista convinse Linus a fornire il numero di telefono di Jovanotti, organizzando personalmente una cena costosa al ristorante più elegante della città con fondi anticipati dai genitori. Questa perseveranza, culminata nelle telefonate quotidiane, portò Jovanotti ad ascoltare la canzone "Live in the music" e a farla trasmessa da Radio Deejay, aprendo le porte alla fama nazionale. Questo episodio dimostra come la determinazione strategica di Repetto abbia preceduto e facilitato l'accesso alle risorse mediatiche necessarie per il lancio del duo.

Il confronto con i giganti della musica e le influenze

Mauro Repetto non nasconde la sua ammirazione per la competenza tecnica dei chitarristi come Richie Sambora e Slash, ammettendo che la conoscenza dello strumento avrebbe potuto modificarne il percorso artistico. Tuttavia, la sua vera passione risiedeva nel campionamento della chitarra piuttosto che nel suo utilizzo diretto. Un aneddoto personale riguarda l'incontro con Whitney Houston all'aeroporto di Newark, un momento emozionante legato alla sua infanzia scolastica e alla prima figurina di lei incollata sul quaderno di matematica. Questo ricordo si intreccia con la tristezza per la prematura scomparsa della cantante, completando il quadro di un artista che ha navigato tra l'entusiasmo creativo e le delusioni del mondo reale.