Max Allegri si allontana dalla Champions, la società lavora per una rosa e un organigramma rinnovati

Max Allegri ha riportato i rossoneri alla Champions, ma la società sta lavorando per una rosa e un organigramma rinnovati. Allegri ha un contratto rinnovabile a tal fine e chiede ingaggi e rinforzi importanti, ma non è l'unico a trattare.

La vittoria di Genova avvicina i rossoneri alla Champions, il rinnovo automatico fino al 2028 è a un passo, ma il tecnico vuole certezze tecniche e non solo...

Eccoci al punto: Max ha un contratto che con la qualificazione Champions si prolungherà automaticamente fino all’estate 2028 con ingaggio aumentato a sei milioni netti. Ma non basta: i soldi sono tanti, ma Allegri chiede troppo oggi non ha, o ha soltanto in parte. Poi si apriranno le valutazioni finali, da cui dipenderanno organigramma e struttura tecnica della rosa del prossimo anno. Max chiede rinforzi di spessore in ogni reparto. Goretzka ma non solo





Gazzetta_it / 🏆 20. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

{ Keyword: Genova Description: Prima Grande Partita Di Max All { Keyword: Champions League Description: Prossima Fase Per I Rossoneri { Keyword: Rinnovo Description: Conclusione Del Contratto Di Ma { Keyword: Rifourne Description: Richimenti Di Allegri Alla Soci { Keyword: Rosa Description: Sostituzione Della Rosa In Vist { Keyword: Organigramma Description: Riprogettazione Del Sistema Tec

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zazzaroni conferma l’addio di Allegri alla Milan: ‘Anche con la Champions’Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’, ha confermato l’addio di Allegri alla Milan. Preferirebbe andarsene dopo aver conquistato il posto Champions, che non ha partecipato a differenza dei sopracitati Furlani e Ibrahimovic. È una lista molto ristretta che non contempla Guardiola, che al City ha ancora un anno a 28 milioni.

Read more »

Genoa-Milan 1-2, Allegri centra i tre punti e vede la ChampionsLa rete che toglie pressione ai rossoneri porta la firma di Nkunku: si guadagna un rigore e lo trasforma nel gol del vantaggio

Read more »

Allegri si gode il colpo Champions ma avvisa il Milan: 'Non abbiamo ancora fatto niente'Massimiliano Allegri raggiante ma prudente dopo il blitz di Marassi: 'C'era grande pressione, ora speriamo di conquistare l'ultima vittoria col Cagliari. Nessun dubbio sulla risposta del gruppo'.

Read more »

Milan vuole andare in Champions League: cosa serve per Allegri in queste ultime partiteIl Milan ha battuto 2-1 il Genoa in casa propria, si è mantenuto saldo a Genova per centrare il pass per la competizione europea più importante. Per farlo, ha bisogno di vincere o pareggiare a pari punti con risultati favorevoli per le concorrenti. Cosa accadrà se si affronterà il Cagliari, già salvo, e finirà a pari punti con le altre squadre?

Read more »