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Max Allegri si allontana dalla Champions, la società lavora per una rosa e un organigramma rinnovati

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Max Allegri si allontana dalla Champions, la società lavora per una rosa e un organigramma rinnovati
{ Keyword: GenovaDescription: Prima Grande Partita Di Max All{ Keyword: Champions League
📆5/18/2026 1:00 PM
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Max Allegri ha riportato i rossoneri alla Champions, ma la società sta lavorando per una rosa e un organigramma rinnovati. Allegri ha un contratto rinnovabile a tal fine e chiede ingaggi e rinforzi importanti, ma non è l'unico a trattare.

La vittoria di Genova avvicina i rossoneri alla Champions, il rinnovo automatico fino al 2028 è a un passo, ma il tecnico vuole certezze tecniche e non solo...

Eccoci al punto: Max ha un contratto che con la qualificazione Champions si prolungherà automaticamente fino all’estate 2028 con ingaggio aumentato a sei milioni netti. Ma non basta: i soldi sono tanti, ma Allegri chiede troppo oggi non ha, o ha soltanto in parte. Poi si apriranno le valutazioni finali, da cui dipenderanno organigramma e struttura tecnica della rosa del prossimo anno. Max chiede rinforzi di spessore in ogni reparto. Goretzka ma non solo

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