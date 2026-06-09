Max Pezzali annuncia la residency invernale 2026 dopo il tour stadium sold out

Il cantante svela sei date all'Unipol Dome di Milano per dicembre 2026, a conclusione di un'estate trionfale con il tour 'Max forever' che ha registrato il tutto esaurito in ogni città. La nuova produzione promette di ricreare l'atmosfera del bar di provincia in un'arena indoor.

Dopo il successo travolgente del tour negli stadi, Max Pezzali annuncia una nuova straordinaria avventura live: Max forever - Stessa storia stesso posto stesso bar.

La tournée, partita con una serie spettacolare di concerti tutti sold out nelle principali città italiane, si prepara a concludere la sua edizione estiva con un doppio appuntamento a Milano, all Stadio San Siro, l'11 e 12 luglio, anch'essi andati esauriti in tempi record.

Il percorso ha toccato Lignano Sabbiadoro, Torino con una doppietta sold out all'Allianz Stadium il 13 e 14 giugno, Napoli allo Stadio Maradona il 19 giugno, Roma con due serate allo Stadio Olimpico il 23 e 24 giugno (la prima già esaurita), Bologna allo Stadio Dall'Ara il 27 e 28 giugno, Messina allo Stadio Francesco Scoglio il 1° e 2 luglio, Bari allo Stadio San Nicola il 5 luglio e Padova allo Stadio Euganeo l'8 e 9 luglio. Ogni data ha registrato un'affluenza eccezionale, confermando l'incredibile legame tra l'artista e il suo pubblico.

Lo show, dedicato agli anni d'oro, trasforma ogni stadio in un'immersione totale nell'estetica e nelle atmosfere degli anni Novanta. Il palco, imponente e ricoperto completamente in denim, diventa il cuore di un'esperienza sensoriale unica, con schermi che si estendono anche sul pavimento, creando un ambiente che ricorda il mitico bar di provincia tanto caro a Pezzali.

La scaletta ripercorre i grandi successi che hanno definito la carriera di Max, da quelli degli 883 ai brani più recenti, mescolando energia, nostalgia e sorprese. Ma le novità non finiscono qui. Per la fine del 2026, precisamente a dicembre, è già stata annunciata una seconda parte del tour, una residency unica nell'Unipol Dome di Milano Santa Giulia. Si tratterà di sei concerti imperdibili, in programma il 22, 23, 26, 27, 29 e 30 dicembre 2026.

Questa nuova serie di show promette di trasferire l'atmosfera del bar di provincia nel prestigioso palasport milanese, con uno spettacolo completamente rinnovato che manterrà intatta l'energia e le emozioni dei live estivi. Max Pezzali ha commentato: L'ennesima grande sfida - racconta Max Pezzali - porteremo il bar di provincia in uno show nuovo di zecca, trasformeremo una delle arene più belle d'Europa nel bar di provincia più grande d'Italia, forse d'Europa, forse del mondo!.

Il progetto conferma la capacità dell'artista di rinnovarsi mantenendo saldo il legame con la propria identità e con il pubblico di tutte le età, proponendo un format che riesce a coniugare perfettamente l'intimità del live club con la potenza del grande evento





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Max Pezzali Tour Stadium Sold Out Residency Unipol Dome Milano Concerti Anni 90 883

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Monaco 2026 di Formula 1, quinta vittoria consecutivaIl pilota italiano Kimi Antonelli della Mercedes ha conquistato la quinta vittoria consecutiva nella stagione 2026 di Formula 1 dominando il Gran Premio di Montecarlo. La gara è stata interrotta da una bandiera rossa a causa dell'incidente di Charles Leclerc (Ferrari), che si è ritirato dopo aver sbattuto alla curva 19. La corsa è ripartita con 10 giri rimanenti, annullando il largo vantaggio di Antonelli. Podio finale: Antonelli primo, Lewis Hamilton (Ferrari) secondo e Hadjar (Red Bull) terzo. Max Verstappen (Red Bull) è uscito subito dopo il via. Leclerc ha commentato: 'E' stato come non avere i freni, è frustrante'.

Read more »

Un Posto al Sole anticipazioni 8 giugno 2026: Pino travolge Rosa, la decisione è presaCosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda l'8 giugno 2026? Vediamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap in onda su Rai3.

Read more »

Stadi campionari del Mondiale 2026: 16 imponenti sedi in tre nazioniIl Mondiale 2026 si farà bello con 48 squadre, 16 stadi ultra haffi e 16 città spettacolari in USA, Canada e Messico. Tra il grande Azteca, l'elegante BC Place e il moderno Atlanta United, il torneo promette incastri da urlo e spettatori in tripla espansione.

Read more »

Max Pezzali in tour: 'Una storia che non finisce'Per Max' Pezzali 15 appuntamenti nei più grandi stadi italiani: oltre 650mila biglietti acquistati per un karaoke collettivo che emoziona e coinvolge'

Read more »