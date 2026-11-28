Max Pezzali torna in televisione su Nove e discovery+ per Che Tempo Che Fa. Parlerà del nuovo album Max Forever Vol. 2 e del tour indoor in arrivo.

Max Pezzali torna a brillare nelle scene musicali italiane portando con sé la sua riconosciuta capacità di raccontare la vita quotidiana con un mix unico di ironia e malinconia. L'artista, noto per essere nato a Pavia il 14 novembre 1967, ha trasformato le strade e i bar della sua provincia lombarda natale in un immaginario poetico che lo ha reso celebre in tutta Italia. Questa trasformazione da racconto locale a patrimonio condiviso tra generazioni è al centro del suo prossimo grande appuntamento televisivo.

La nuova era musicale di Max Pezzali

Il cantautore è pronto a lanciare il nuovo album Max Forever Vol. 2, che uscirà ufficialmente a ottobre. Questa uscita segna un punto di svolta importante nella sua carriera pluridecennale, consolidando il suo status come una delle figure più trasversali del pop italiano. Le radici musicali di Pezzali affondano già negli anni del liceo, quando sviluppò una forte passione per la musica rock e punk. Questa attitudine, unita alla sua abilità nel descrivere la realtà provinciale, ha gettato le basi per una delle carriere più longeve del settore musicale nazionale.

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Il programma Che Tempo Che Fa su Nove

Max Pezzali farà parte del cast del nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. L'intervista sarà trasmessa in diretta sul canale televisivo Nove e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma discovery+. Questo appuntamento rappresenta un'opportunità esclusiva per i fan di approfondire il percorso artistico dell'autore, che continua a innovare il suo sound mantenendo intatto il legame emotivo con il suo pubblico storico.

Annunciato il tour indoor Max Forever

Oltre alla uscita discografica, Max Pezzali ha annunciato la partenza del tour indoor intitolato Max Forever - Stessa storia stesso posto stesso bar. La tournée è programmata per il mese di dicembre, offrendo ai fan la possibilità di vivere un'esperienza dal vivo che riflette i temi centrali del suo ultimo lavoro. Il titolo del tour rimanda direttamente ai luoghi e alle atmosfere che hanno ispirato la sua poesia, creando un ponte diretto tra la musica e l'esperienza comune di molte generazioni di italiani.

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Le radici paviesi dell'artista

Crescendo nella provincia lombarda, Max Pezzali ha saputo catturare l'essenza della vita quotidiana della sua città natale, trasformandola in un simbolo universale. La sua narrazione, caratterizzata da una spiccata capacità di osservare il mondo con distacco ironico ma anche profonda malinconia, ha permesso ai suoi brani di superare i confini geografici e culturali. Questo approccio narrativo unico è il filo conduttore che lega il suo passato punk-rock alla sua attuale popolarità mainstream, dimostrando la versatilità del suo talento artistico.

Un ponte tra passato e presente

L'appuntamento con Che Tempo Che Fa e la contemporanea uscita di Max Forever Vol. 2 e del tour di dicembre confermano la vitalità dell'artista. Non si tratta solo di un ritorno sulle scene, ma di una conferma della capacità di Max Pezzali di evolversi mantenendo intatta l'identità che lo ha reso iconico. Per gli appassionati, questi eventi rappresentano un momento di connessione con la storia musicale recente dell'Italia, attraverso gli occhi di un autore che continua a raccontare la provincia e il mondo che la circonda con una lucida e commovente onestà.