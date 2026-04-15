Maxi Blitz a Roma: Arrestati 'Er Palletta' e altri per Traffico di Droga, Estorsioni e Tentato Omicidio

I Carabinieri di Roma hanno eseguito un maxi blitz che ha portato all'arresto di 13 persone, tra cui Raffaele Pernasetti, 'Er Palletta', storico esponente della Banda della Magliana. Le accuse vanno dall'associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, alla detenzione illegale di armi, estorsione e tentato omicidio, con modalità mafiose. Sequestri di droga e armi.

Maxi blitz dei Carabinieri a Roma con 13 arresti per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga , detenzione e porto illegale di armi, estorsione e tentato omicidio . L'operazione, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, ha visto l'arresto di figure di spicco della criminalità romana, tra cui Raffaele Pernasetti, 75 anni, noto come ' Er Palletta ', storico esponente della Banda della Magliana. Le indagini hanno rivelato il ruolo chiave di Pernasetti nel favorire l'approvvigionamento di droga, grazie ai suoi legami con il clan Senese e una cosca di 'ndrangheta, permettendo così lo smercio di stupefacenti nelle piazze di spaccio dei quartieri Trullo, Corviale, Magliana Nuova, Monteverde Nuovo e Garbatella. L'operazione rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata che da anni opera nella capitale, con ramificazioni in diversi quartieri e legami con altre organizzazioni criminali. Le accuse comprendono anche reati gravi come l'estorsione e il tentato omicidio , dimostrando la violenza e la spregiudicatezza dei soggetti coinvolti. L'attività investigativa è stata complessa e si è avvalsa di intercettazioni telefoniche, ambientali e pedinamenti, raccogliendo elementi concreti per ricostruire le dinamiche criminali e individuare i responsabili. Il blitz è l'esito di un'indagine approfondita che ha portato alla luce un sistema consolidato di spaccio, armi e violenze, alimentato da una fitta rete di relazioni criminali.

Le indagini hanno svelato come 'Er Palletta' avesse sfruttato i suoi legami storici con il clan Senese, risalenti agli anni '80, per ottenere il via libera a operare nei quartieri romani di Trastevere e Testaccio, estendendo poi le sue attività alla Magliana e al Trullo. Il suo ristorante di famiglia a Testaccio, dove ha lavorato come cuoco, era diventato un punto di incontro privilegiato per 'ndranghetisti ed esponenti della criminalità organizzata, monitorato costantemente da telecamere nascoste e microspie. Oltre alle accuse legate al narcotraffico, Pernasetti è accusato di aver percosso e minacciato con una pistola un meccanico per ottenere 8.000 euro, legati a una precedente vendita di droga. Non ottenendo il denaro, avrebbe ordinato a un gruppo di fuoco di gambizzare il meccanico il 25 marzo 2024 a Magliana, aggravando ulteriormente la sua posizione. Le indagini hanno inoltre evidenziato l'esistenza di un altro personaggio chiave, anch'esso storico della mala romana, in particolare del Trullo, considerato uno dei mandanti dell'omicidio di Cristiano Molè, avvenuto a gennaio 2024.

L'operazione odierna ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di droga e armi, confermando l'ampiezza delle attività illecite e la pericolosità dei soggetti coinvolti. I Carabinieri continuano a indagare per accertare eventuali ulteriori responsabilità e individuare i canali di approvvigionamento della droga. L'arresto di 'Er Palletta' e degli altri soggetti rappresenta un significativo passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata a Roma. L'operazione testimonia l'impegno costante delle forze dell'ordine nel contrastare il traffico di stupefacenti e la violenza che ne deriva. Il risultato raggiunto è frutto di un'attenta analisi dei dati, di un meticoloso lavoro investigativo e di una proficua collaborazione tra le diverse unità dei Carabinieri. La lotta alla criminalità organizzata richiede un impegno costante e una strategia integrata che coinvolga non solo le forze dell'ordine, ma anche la magistratura e le istituzioni locali.





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