Maxi Frode Fiscale: Scoperta Evasione da 66 Milioni di Euro a Fiuggi

La Guardia di Finanza di Fiuggi smaschera una frode fiscale milionaria nel settore del commercio di computer e software. Il titolare dell'azienda è indagato per reati fiscali, e sono stati effettuati sequestri preventivi di beni.

La Guardia di Finanza di Fiuggi ha scoperto una vasta frode fiscale , stimata in oltre 66 milioni di euro, ai danni di un'azienda operante nel commercio all'ingrosso di computer e software , con attività sia a livello nazionale che internazionale.

Il titolare dell'azienda, successivamente chiusa a seguito delle indagini delle Fiamme Gialle, è ora indagato per una serie di reati fiscali gravi, tra cui dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento e/o distruzione di documenti contabili, e indebita percezione di erogazioni pubbliche. L'indagine ha messo in luce una complessa rete di operazioni fraudolente, con l'obiettivo di sottrarre ingenti somme al fisco. I finanzieri hanno concentrato le loro indagini su un'impresa, con sede legale a Fiuggi, che non risultava conforme agli obblighi dichiarativi. L'analisi dei dati raccolti ha rivelato gravi anomalie, tra cui un'elevata movimentazione di fondi, il trasferimento di gran parte delle somme all'estero e l'utilizzo sistematico di false fatturazioni per distrarre risorse aziendali e conseguire profitti illeciti. Inoltre, l'azienda avrebbe indebitamente percepito circa 88.000 euro in erogazioni pubbliche, aggravando ulteriormente la situazione finanziaria e legale. \Per ricostruire accuratamente i rapporti commerciali intrattenuti all'estero, sono state avviate richieste di cooperazione a vari Stati membri dell'Unione Europea. Le informazioni ottenute attraverso questi canali di cooperazione internazionale hanno permesso di identificare clienti e fornitori, sia italiani che stranieri, risultati inesistenti o privi di una reale struttura imprenditoriale, indicando un'organizzazione strutturata per l'evasione fiscale su larga scala. L'indagine ha rivelato anche la partecipazione di questi soggetti in schemi di evasione fiscale più ampi e complessi, suggerendo una rete di collaborazioni finalizzate all'elusione degli obblighi tributari. L'operazione ha quindi evidenziato un meccanismo ben congegnato per frodare il fisco, sfruttando la complessità del commercio internazionale e la manipolazione della documentazione contabile. La ricostruzione dei flussi finanziari e la collaborazione internazionale sono state fondamentali per svelare la portata della frode e identificare i responsabili. L'indagine si è concentrata sull'analisi dei movimenti bancari, delle fatture emesse e ricevute, e delle transazioni commerciali, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dei flussi finanziari e identificare le operazioni fittizie. \A seguito delle indagini, è stata ricostruita una frode fiscale di oltre 66 milioni di euro, con una base imponibile sottratta a tassazione e l'evasione delle imposte Iva, Ires e Irap. La Procura della Repubblica di Frosinone, a conclusione delle indagini, ha proceduto alla segnalazione del legale rappresentante all'autorità giudiziaria e, per tutelare l'interesse erariale, è stata avanzata una proposta di sequestro preventivo finalizzata alla confisca dei beni riconducibili ai reati contestati. La Procura ha accolto la richiesta, emettendo un'ordinanza di sequestro preventivo per equivalente, che ha portato al sequestro di beni mobili e immobili per un valore complessivo superiore ai 200.000 euro. Oltre alla responsabilità penale del titolare, sono stati ravvisati i presupposti per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato degli enti, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dimostrando la gravità delle condotte illecite e la loro potenziale incidenza sull'organizzazione aziendale. Le azioni intraprese dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Frosinone testimoniano l'impegno nel contrastare l'evasione fiscale e nel tutelare le finanze pubbliche, garantendo il recupero delle somme evase e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge





