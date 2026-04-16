Maxi-frode nella ristorazione: 500 lavoratori irregolari scoperti, ristoranti sotto sequestro

Operazione della Guardia di Finanza svela un sistema di somministrazione illecita di manodopera nel settore della ristorazione cinese. Scoperti 500 lavoratori irregolari, con retribuzioni irrisorie, e sequestrati cinque ristoranti per bancarotta fraudolenta. Frode fiscale per circa 4 milioni di euro e 2 milioni di euro di contributi evasi.

Un vasto sistema di frode nell'ambito della ristorazione, con particolare riferimento a esercizi di cucina cinese, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza. L'operazione, condotta dal 3° Nucleo operativo metropolitano di Roma, ha portato all'individuazione di circa 500 lavoratori impiegati in maniera irregolare, prevalentemente nel settore della ristorazione.

Questi lavoratori, formalmente assunti da una cosiddetta 'società serbatoio', percepivano retribuzioni giornaliere esigue, che oscillavano intorno ai 40 euro. Oltre la metà di questi casi è stata riscontrata nella Capitale, con focali specifiche nei quartieri Parioli e Nomentano, mentre altri sono stati scoperti anche a Milano. L'indagine, che ha coperto l'arco temporale dal 2023 al 2026, ha messo in luce un meccanismo ben oliato di somministrazione illecita di manodopera. Le imprese utilizzatrici, in questo caso ristoranti, formalizzavano contratti di appalto con entità che mancavano di una reale struttura imprenditoriale e di una effettiva capacità operativa. Il ruolo della 'società serbatoio' era quello di intermediare e formalizzare i rapporti di lavoro, pur senza fornire alcun servizio effettivo, creando una cortina fumogena per mascherare l'impiego di forza lavoro non in regola. Le mansioni svolte dai lavoratori irregolari erano molteplici e abbracciavano l'intero ciclo operativo dei ristoranti, dai lavapiatti agli addetti alla sala, alla cucina e alle pulizie, specialmente in locali che offrivano la popolare formula all you can eat. La nullità giuridica dei contratti di appalto stipulati ha permesso alle Fiamme Gialle di ricostruire il reale rapporto di lavoro diretto tra i dipendenti e i ristoranti che effettivamente ne beneficiavano. A carico di questi ultimi sono state quindi comminate sanzioni pecuniarie significative per un totale di 300mila euro, con contestuale proposta di sospensione dell'attività commerciale. L'indagine ha permesso di quantificare anche un'evasione consistente in termini di omesso versamento di ritenute fiscali e contributi previdenziali, stimata in circa 2 milioni di euro. Le imprese coinvolte, per abbattere illegittimamente l'Imposta sul Valore Aggiunto e le imposte dirette, hanno fatto uso di fatture fittizie emesse dalla 'società serbatoio', generando una frode fiscale complessiva di circa 4 milioni di euro. Questo schema ha permesso di gonfiare artificialmente i costi e ridurre il profitto dichiarato, con conseguente minore tassazione. Parallelamente, le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma hanno avuto un'ulteriore importante ricaduta. Tre società, proprietarie di cinque ristoranti situati in zone di forte affluenza turistica come Fontana di Trevi, Trastevere, Piazza Venezia ed Esquilino, sono finite nel mirino per ipotesi di bancarotta fraudolenta. Per eludere debiti nei confronti dell'erario e di creditori per oltre 2 milioni di euro, queste aziende hanno operato cessioni fittizie dei propri rami d'azienda a nuovi soggetti. Tale stratagemma ha permesso di proseguire l'attività imprenditoriale senza accollarsi gli oneri e i debiti maturati in precedenza, configurando così gravi indizi di bancarotta fraudolenta. A garanzia della continuità aziendale, della tutela dell'occupazione e per permettere il recupero dei crediti, la magistratura ha disposto il sequestro preventivo delle quote societarie e dei cinque ristoranti. La gestione di tali attività è stata affidata a un amministratore giudiziario, che avrà il compito di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e di preservare il valore aziendale in vista di future decisioni giudiziarie





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