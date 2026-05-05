Maxi operazione antimafia: 14 arresti e fermi per gli omicidi di Capriati e Scavo

La Direzione Distrettuale Antimafia di Bari ha eseguito un'ampia operazione che ha portato all'arresto di 11 esponenti dei clan Capriati e Strisciuglio e al fermo di altri 3, in relazione agli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo.

Una svolta significativa si è verificata nelle indagini relative ai brutali omicidi di Leonardo Lello Capriati e Filippo Scavo , due eventi che hanno scosso profondamente la regione Puglia .

Una vasta e complessa operazione, orchestrata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e realizzata in stretta collaborazione tra la Questura di Bari e i Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani (BAT), ha portato allarresto di undici figure di spicco appartenenti ai clan criminali Capriati e Strisciuglio. Parallelamente, le forze dellordine hanno eseguito il fermo di ulteriori tre individui sospettati di coinvolgimento in queste attività illecite.

Loperazione, che testimonia linstancabile impegno delle autorità nella lotta contro la criminalità organizzata, non si limita agli arresti e ai fermi. Un imponente dispositivo di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza è stato dispiegato per condurre perquisizioni e controlli su larga scala, mirati a smantellare completamente le reti criminali e a raccogliere ulteriori prove utili alle indagini.

Gli inquirenti sperano che questa operazione possa fare luce su tutti gli aspetti oscuri di questi omicidi e portare alla giustizia tutti i responsabili. La complessità delle indagini è stata notevole, data la natura radicata e ramificata delle organizzazioni criminali coinvolte, ma la determinazione delle forze dellordine ha permesso di raggiungere questo importante traguardo. Lobiettivo principale è quello di recidere definitivamente i legami tra i clan e di garantire la sicurezza dei cittadini.

Lomicidio di Lello Capriati, nipote del noto boss Tonino Capriati, risale alla sera del 1 aprile 2024. Capriati fu freddamente ucciso a colpi di pistola a Torre a Mare, una località balneare nella provincia di Bari. Le indagini iniziali avevano subito indirizzato lattenzione verso dinamiche interne al clan, ma la recente operazione ha permesso di fare chiarezza su un quadro più ampio e di individuare i mandanti e gli esecutori materiali del delitto.

Il secondo omicidio, quello di Filippo Scavo, un uomo di 43 anni, avvenne nella notte tra il 18 e il 19 aprile 2026, durante una sparatoria allinterno di una discoteca a Bisceglie, una cittadina costiera nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Scavo era considerato una figura vicina al clan mafioso Strisciuglio, e il suo omicidio era stato inizialmente attribuito a una faida tra clan rivali.

Tuttavia, le indagini successive hanno rivelato una connessione più profonda tra i due omicidi, portando allarresto di persone coinvolte in entrambi i casi. La collaborazione tra le diverse forze dellordine è stata fondamentale per ricostruire la sequenza degli eventi e per identificare i responsabili. Un elemento cruciale dellindagine è rappresentato dal fermo di Dylan Capriati, un giovane di 22 anni, nipote di Lello Capriati.

Dylan è stato direttamente collegato allomicidio di Filippo Scavo, e insieme a lui sono stati fermati altri due uomini sospettati di aver partecipato al delitto. Il coinvolgimento di Dylan Capriati suggerisce una possibile escalation della violenza allinterno del clan, con i giovani che assumono ruoli sempre più importanti nelle attività criminali. Le autorità stanno ora lavorando per accertare il ruolo preciso di Dylan e degli altri fermati nellomicidio di Scavo, e per ricostruire le motivazioni che hanno portato al delitto.

Loperazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari rappresenta un duro colpo per le organizzazioni criminali Capriati e Strisciuglio, e un segnale forte di determinazione nella lotta contro la mafia. Le indagini proseguono senza sosta, con lobiettivo di smantellare completamente le reti criminali e di garantire la sicurezza dei cittadini pugliesi. Si prevede che nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori arresti e fermi, e che verranno sequestrati beni illecitamente accumulati dai membri dei clan.

Questa operazione è un passo importante verso la liberazione della Puglia dalla morsa della criminalità organizzata





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