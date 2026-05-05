Maxi operazione contro la criminalità organizzata: 14 arresti e fermi per la faida tra i clan Capriati e Strisciuglio

Un'ampia operazione di polizia ha portato all'arresto di 14 persone legate ai clan Capriati e Strisciuglio, coinvolti in una lunga faida criminale culminata negli omicidi di Raffaele Capriati e Filippo Scavo. L'indagine ha rivelato l'uso dei social media da parte dei detenuti per celebrare gli omicidi e comunicare con l'esterno.

Il 19 aprile scorso, in seguito all'efferato omicidio di Filippo Scavo all'interno del 'Divine Club' di Bisceglie, alcuni individui affiliati al clan Capriati hanno compiuto un gesto di spregiudicata ostentazione criminale.

Attraverso i social media, direttamente dalle mura del carcere di Bari, sono stati diffusi video che ritraggono due soggetti intenti a brindare con birre, accompagnati da un'immagine inquietante: una mitraglietta riposta all'interno di un frigorifero. A corredo di queste immagini, una frase minacciosa e simbolica: «Il piatto va servito freddo, ognuno avrà ciò che merita».

Questa esultanza pubblica, priva di qualsiasi ritegno, rappresenta una chiara e inequivocabile celebrazione dell'esecuzione del rivale, appartenente al clan Strisciuglio, in un contesto di faida criminale che da anni insanguina il territorio. L'intera vicenda si inserisce in una lunga e complessa storia di violenza e vendetta tra le due organizzazioni criminali, caratterizzata da una spirale di omicidi e ritorsioni che sembra non avere fine.

La gravità del gesto compiuto dai detenuti, la loro capacità di comunicare con l'esterno nonostante la detenzione, e la palese sfida alle autorità statali sollevano interrogativi inquietanti sulla gestione della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e sulla capacità di contrastare efficacemente la criminalità organizzata. L'utilizzo dei social media come strumento di propaganda e intimidazione da parte dei clan mafiosi rappresenta una nuova e pericolosa sfida per le forze dell'ordine, che devono adattare le proprie strategie per monitorare e contrastare questo fenomeno in continua evoluzione.

L'ampia operazione di polizia condotta all'alba di oggi, che ha portato all'esecuzione di 14 provvedimenti restrittivi – 11 arresti e 3 fermi – nell'ambito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Bari, rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata. L'operazione, frutto della sinergia tra Squadra Mobile e Carabinieri, mira a smantellare una guerra criminale che affonda le sue radici nel lontano 1997.

Gli omicidi di Raffaele Capriati e Filippo Scavo, purtroppo, rappresentano solo gli ultimi e più cruenti capitoli di uno scontro che è stato alimentato da banali litigi nelle discoteche tra i giovani eredi dei clan, degenerati poi in vere e proprie spedizioni punitive sul territorio. La faida, inizialmente scatenata da questioni di orgoglio e rivalità personale, si è trasformata nel corso degli anni in una lotta per il controllo del territorio e delle attività illecite.

La tregua, faticosamente raggiunta grazie agli sforzi di Raffaele Capriati, che aveva tentato di mantenere un fragile equilibrio tra i clan, è stata bruscamente spezzata da un evento apparentemente insignificante: una minaccia con una pistola da parte di Filippo Scavo nei confronti di uno dei figli di Capriati. Questo gesto ha innescato una spirale di violenza che ha portato all'omicidio di Raffaele Capriati, ucciso a Torre a Mare mentre si trovava in auto con la sua amante.

La reazione del clan Capriati all'omicidio di Raffaele non si è fatta attendere. Nella discoteca di Bisceglie, il ventiduenne Dylan Capriati, nipote di Raffaele, insieme ad Aldo Lagioia e Nicola Morelli, ha teso un agguato a Filippo Scavo. Nonostante il disperato tentativo della vittima di rifugiarsi in un privé, il commando è riuscito a raggiungerlo e ad ucciderlo in soli 11 secondi, dimostrando una fredda e spietata determinazione.

L'agguato, eseguito con precisione e rapidità, evidenzia la pericolosità e la capacità operativa del clan Capriati. Il procuratore di Bari, Roberto Rossi, nel commentare gli arresti in vista della festa di San Nicola, ha espresso un forte monito sulla situazione carceraria, denunciando la facilità con cui i detenuti riescono a procurarsi e utilizzare telefoni cellulari all'interno delle celle, utilizzandoli anche per effettuare dirette sui social media.

Questa situazione, secondo il magistrato, rappresenta un grave rischio per la sicurezza pubblica e solleva seri dubbi sull'efficacia dei controlli all'interno degli istituti penitenziari. Il procuratore Rossi ha inoltre espresso il forte sospetto che gli stessi soggetti appena arrestati possano già avere accesso a dispositivi per comunicare con l'esterno, continuando a gestire le proprie attività criminali anche dalla cella.

La necessità di rafforzare i controlli e di adottare misure più efficaci per contrastare il fenomeno del contrabbando di telefoni cellulari nelle carceri è quindi diventata una priorità assoluta





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