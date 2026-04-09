Maxi-operazione contro la 'ndrangheta: arrestato l'ex capo ultrà Ferdico e altri 53

Un'operazione della Dda di Catanzaro porta a 54 arresti, tra cui Marco Ferdico, ex capo ultrà dell'Inter, accusato di traffico di droga. L'indagine svela i legami con la 'ndrangheta e le dinamiche criminali nel Nord Italia e nelle Serre vibonesi. L'inchiesta include reati come associazione mafiosa, estorsione e tentato omicidio.

L'inchiesta, che ha portato a 54 arresti nell'ambito di una indagine contro la 'ndrangheta, vede coinvolto Marco Ferdico , l'ex capo ultrà dell'Inter. Già sotto processo per l'omicidio di Vittorio Baiocchi, l'altro capo ultrà ucciso a Milano il 29 ottobre 2022, Ferdico è ora indagato dalla Dda di Catanzaro per cinque capi di imputazione relativi al traffico di stupefacenti.

I pubblici ministeri lo descrivono come il 'pusher di riferimento dell'organizzazione criminale nel Nord Italia', responsabile di movimentare 'ingentissimi quantitativi di stupefacente' nell'interesse del gruppo. Il soprannome utilizzato da Ferdico era 'Juventus', un dettaglio significativo che emerge dall'ordinanza. Il linguaggio utilizzato dagli indagati è esplicito: Ferdico è indicato come un soggetto dedito allo spaccio di cocaina e hashish, capace di investire costantemente nello stupefacente, ricorrendo a un sistema di 'copertura' finanziaria per evitare debiti. Uno degli indagati, parlando di Ferdico, spiega che lavora con 'bianca e fumo' e mescola i lavori, girando i soldi da una parte all'altra, comprando altro stupefacente. Ferdico, in sostanza, era prezioso per i calabresi, 'una persona, il cui contributo criminoso è ritenuto prezioso dal gruppo', come dimostrano i suoi frequenti versamenti di denaro. Il procuratore Salvatore Curcio, durante la conferenza stampa, ha definito Ferdico 'il terminale del narcotraffico a Milano e nell'Interland milanese', sottolineando la sua passata frequentazione con Soriano, dove giocava a calcio. Le indagini della Dda di Catanzaro hanno messo in luce i legami tra Ferdico e l'organizzazione criminale, rivelando il suo ruolo chiave nel traffico di droga. La sua figura si inserisce in un contesto più ampio di attività illecite, che ha portato a una vasta operazione di polizia con numerosi arresti e perquisizioni. L'indagine si concentra sulle dinamiche criminali che operano nel comprensorio delle Serre vibonesi, area dove la 'ndrangheta esercita un controllo capillare, ricorrendo spesso alla violenza. Le indagini, condotte grazie alle intercettazioni e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, hanno ricostruito l'organigramma delle cosche di Gerocarne, evidenziando la pericolosità dei suoi membri, soliti a ricorrere a pestaggi, sopraffazioni e spedizioni punitive per creare un clima di assoggettamento. Le indagini, dunque, hanno rivelato l'estensione e la complessità dell'organizzazione criminale, includendo reati come associazione mafiosa, traffico di droga, tentato omicidio, lesioni, ricettazione, danneggiamento aggravato, detenzione di armi ed esplosivi, estorsione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori ed uccisione di animali.\Le indagini rivelano anche l'arroganza criminale dei soggetti coinvolti, come dimostrano le frasi minacciose rivolte ai poliziotti durante gli arresti. L'inchiesta getta luce sui metodi violenti della 'ndrangheta, che non esita a ricorrere alla forza per affermare il proprio potere. Un episodio emblematico è quello che riguarda il pestaggio subito da un giovane, avvenuto a seguito di messaggi inappropriati inviati alla cognata di Michele Idà. Quest'ultimo, dopo aver scoperto l'autore dei messaggi, ha organizzato una spedizione punitiva, durante la quale la vittima è stata brutalmente picchiata. L'ordinanza sottolinea il coinvolgimento di altri indagati, che hanno partecipato all'aggressione mantenendo ferma la vittima mentre Idà la picchiava. Le intercettazioni della polizia registrano i dettagli del pestaggio, evidenziando la brutalità dell'azione e la volontà di punire la vittima. Questo episodio è solo un esempio della violenza e della sopraffazione che caratterizzano le dinamiche criminali della 'ndrangheta, che mira a controllare il territorio e a intimidire la popolazione.\L'operazione odierna rappresenta un duro colpo per la 'ndrangheta e testimonia l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare la criminalità organizzata. L'indagine, che ha coinvolto diverse procure e forze di polizia, ha permesso di smantellare una vasta rete criminale, arrestando numerosi individui e sequestrando ingenti quantitativi di droga. Il lavoro investigativo continua, con l'obiettivo di individuare e punire tutti i responsabili dei reati contestati. Le indagini mirano a ricostruire i collegamenti tra le diverse cosche e a individuare i canali di approvvigionamento della droga. L'operazione rappresenta un segnale forte contro la criminalità organizzata, sottolineando l'importanza della collaborazione tra le forze dell'ordine e la magistratura. La lotta alla 'ndrangheta è un impegno costante e complesso, che richiede l'impiego di risorse umane e tecnologiche, ma anche la partecipazione attiva dei cittadini nel denunciare i reati e nel sostenere le forze dell'ordine. L'operazione odierna è un passo importante in questa direzione, ma la battaglia contro la criminalità organizzata è ancora lunga e richiederà un impegno costante e determinato





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