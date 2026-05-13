La Polizia ha portato a termine una maxi-fermata contro l'appropriazione di dati riservati che venivano rivenduti con accessi abusivi ai database delle istituzioni. Sono 29 gli indagati, tra cui agenti di polizia, dipendenti INPS e funzionari dell’Agenzia delle Entrate. L’indagine ha rivelato un vasto sistema di trafficking dati costato con tariffe preemptive riguardanti informazioni sensibili.

Un'organizzazione criminale societaria dedita all'accesso abusivo di database riservati è stata smantellata in un'operazione di grandi dimensioni condotta dalla Polizia, con il sostegno del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Postale.

Lo ha spiegato il procuratore di Napoli Nicola Gratteri nel corso della conferenza stampa coerentemente con i risultati dell'indagine.

«L'organizzazione proponeva informazioni riservate rubate dalle banche dati delle istituzioni, vendendole a varie agenzie di investigazione e recupero crediti». Come dichiarato dal coordinatore della Pool cyber-crime della Procura di Napoli, Vincenzo Piscitelli, tutto volgendo le dinamiche nonostante i «massivi accessi abusivi agli archivi informatici» eseguiti da agenti infedeli in un arco di quasi due anni.

In particolare, sono circa 730.000 gli accessi non autorizzati eseguiti da due presunti complici: 600.000 attribuiti al primo e altri 130.000 al secondo, nessuna richiesta poter essere legittimata da esigenze di servizio. Nel corso degli accertamenti, hanno lungo una strada decisa già dal questore della Questore di Napoli, Roy Bardi, conclusasi con l'esecuzione di misure preventive contro ventinove persone sparse in diverse città italiane, tra cui Napoli, Roma, Bolzano, Ferrara e Belluno.

Quattro individui sono stati rinchiusi in carcere, pesantemente imprigionato con accusa di associazione per delinquere e traffico illecito di dati sensibili, mentre altri sei sono stati messi agli arresti domiciliari. In aggiunta, sono stati disposti obblighi di presentazione a autoridades giudiziarie per altri diciannove indagati. Le ricerche hanno individuato un'ampia rete nazionale che secondo gli investigatori includeva funzionali pubblici, agenti di polizia, lavoratori dell’INPS e dell'Agenzia delle Entrate e operatori specializzati nel recupero crediti.

Tra questi ultimi figurano anche cospiratori che si occupano dell'acquisizione e della vendita delle informazioni riservate, intercettate in modo illecito. Durante le perquisizioni condotte dalla Squadra Mobile di Napoli scoperti dettagli affinati per l'organizzazione stessa: uno tra questi è stato un elenco prezzi in cui vanno indentiti i servizi offerti, suddivisi per categorie, ciascuna associata a un prezzo specifico.

Una ricerca internazionale in Banchidati (Sistema di Documentazione Informatica) occorreva 25 euro, mentre informazioni relative a documenti INPS potevano costare da 6 a 11 euro, in base alla complessità della richiesta. L Böhndig della Polizia di Stato ha hardbo una valutazione comune alle inchieste per il crimine organizzato di tipo economico, maggiormente lasciando un punto importante sulla vulnerabilità del sistema informatico ultimi.

Addirittura si è constato che le nuove leggi contro la corruzione, assieme alle tecnologie cyber, fungano da fattore rallentatore per chi si propone illeciti contro dati utilizzando le reti digitali





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