Maxi-operazione di soccorso per uno speleologo bloccato nella Grotta dei Cinghiali Volanti a Garessio

Un ventenne è rimasto intrappolato a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, in provincia di Cuneo. In corso le complesse operazioni di salvataggio coordinate dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, con il supporto di squadre da Liguria e Lombardia. Necessario allargare stretti passaggi per raggiungere il ferito.

Nel pomeriggio del 31 maggio, nel comune di Garessio , in provincia di Cuneo, si è verificato un grave incidente speleologico che ha mobilitato le squadre di soccorso regionali.

Un giovane speleologo di circa vent'anni è rimasto bloccato nella Grotta dei Cinghiali Volanti, situata nell'area carsica di Rocca d'Orse-Val d'Inferno, a circa 120 metri di profondità. L'allarme è stato lanciato intorno alle 17 dopo che i suoi compagni di escursione sono riusciti a uscire e a contattare il 112. I primi soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno raggiunto la frazione di Pianbernardo, a 1.200 metri di quota, in circa un'ora.

Le operazioni di salvataggio si presentano estremamente complesse a causa della necessità di allargare stretti cunicoli per consentire il passaggio delle squadre e dell'eventuale barella. La grotta, scoperta nel 2007, è frequentata da gruppi specializzati per attività di esplorazione e ricerca, ma presenta passaggi angusti e un ambiente impervio. Non sono ancora state chiarite le esatte condizioni di salute del giovane, che stando alle prime informazioni sarebbe ferito e non in grado di risalire autonomamente.

Per l'intervento sono stati attivati i nuclei speleologici di Piemonte, Liguria e Lombardia, insieme alla commissione medica e ai Disostruttori, esperti nell'ingrandimento artificiale delle vie di passaggio. La maxi-operazione, coordinata a livello regionale, richiederà molte ore di lavoro in un contesto di difficile accessibilità e con notevoli rischi per i soccorritori stessi.

La Grotta dei Cinghiali Volanti fa parte di un sistema carsico noto agli appassionati per la sua rete di gallerie e forniture sotterranee, ma proprio queste caratteristiche la rendono una trappola per chi vi rimanga intrappolato. Le autorità sottolineano l'importanza di avere sempre un piano di comunicazione di emergenza quando si affrontano spedizioni in ambienti ipogei. Al momento, i soccorsi stanno stabilizzando la zona interessata dall'incidente per procedere in sicurezza con le operazioni di estrazione.

La comunità locale sta seguendo con apprensione gli sviluppi, sperando in un rapido e favorevole esito per il giovane speleologo





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