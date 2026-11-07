Maxi rissa a Perugia San Sisto: Carabinieri e Guardia di Finanza disperdono i violenti

Maxi rissa a Perugia nel quartiere San Sisto: decine di persone coinvolte, alcol in gioco e intervento massiccio di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza.

Una mattina tranquilla nel quartiere di San Sisto a Perugia è stata bruscamente interrotta da una violenta colluttazione di massa che ha tenuto in allarme l'intera zona. Intorno all'alba, una decina di giovani hanno iniziato a darsi battaglia in mezzo alla strada, trasformati in un gruppo compatto di calci, pugni e insulti, mentre una trentina di osservatori assistevano alla scena, con alcuni che ridevano e altri che urlavano confusi. La tensione è esplosa improvvisamente quando il sole ha iniziato a schiarire il cielo, illuminando la violenza che si consumava davanti al centro commerciale Il Triangolo. La situazione era così caotica che i residenti si sono svegliati con l'allarme, mentre i lavoratori della zona, già attivi da tempo, hanno assistito impotenti allo sgangherato scontro.

Dettagli e Dinamica dell'Aggressione

La ricostruzione preliminare degli eventi, basata sulle prime inchieste delle forze dell'ordine, indica che su una cinquantina di persone presenti, solo in dieci hanno partecipato attivamente alla rissa. I motivi del conflitto sembrano essere di natura frettola o irrilevante, ma l'atteggiamento e la coordinazione dei partecipanti suggeriscono fortemente l'influenza di sostanze alcoliche. Diversi testimoni oculari hanno confermato che il gruppo era visibilmente sotto l'effetto dell'alcol, che ha funzionato da vero e proprio innesco per la violenza.

Also read Violentato dall'uomo conosciuto sui social: la storia di un 21enne a Perugia

Non risulta l'uso di armi da fuoco o bianche durante l'aggressione, una conferma che è arrivata immediatamente dal sopralluogo dei Carabinieri. Gli agenti, giunti sul posto nei minuti successivi alla segnalazione, non hanno trovato né coltelli né bastoni nascosti tra i partecipanti, indicando che la violenza si è svolta esclusivamente con armi bianche, ovvero i corpi stessi dei contendenti. La natura dello scontro era esclusivamente corporea, caratterizzata da schiaffi, spintoni e calci che si sono susseguiti con ritmo incalzante.

Posizioni delle Autorità e Ruolo dei Testimoni

Il ruolo dei cittadini è stato determinante per l'intervento immediato delle autorità. Mentre molti erano paralizzati dalla paura o dall'istinto di aggregazione, alcune persone hanno avuto la prontezza di prendere il telefono e chiamare il 112 per richiedere assistenza urgente. Queste chiamate hanno attivato la catena di soccorsi, portando sul luogo non solo i Carabinieri, ma anche la Polizia e la Guardia di Finanza in supporto. La rapida mobilitazione delle forze dell'ordine ha mostrato una rete di risposta integrata ed efficiente.

Advertisement

Le forze dell'ordine hanno utilizzato la sola presenza fisica e il suono delle sirene come metodo principale per disperdere la folla. La minaccia di arresti e la vista dei lampeggianti hanno spinto tutti i presenti, sia i violenti che gli osservatori, a fuggire immediatamente dalla scena. Solo sei o sette individui sono rimasti sul posto, riconoscibili e facilmente identificabili dagli agenti. Questi pochi superstiti hanno cooperato con i Carabinieri, aiutando a ricostruire la dinamica degli eventi e a fornire le prime dichiarazioni utili alle indagini.

Impatto Reale e Prossimi Sviluppi Investigativi

L'impatto della rissa si è sentito ben oltre il luogo fisico dell'aggressione, allertando clienti e dipendenti delle attività commerciali nelle vicinanze fino a quasi le nove del mattino. La presenza di cinque autovetture delle forze dell'ordine ha creato un corteggio di curiosi e una generale tensione nell'area commerciale. Tuttavia, è interessante notare che non risultano ricoveri al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia. Questo dato potrebbe significare che le ferite riportate non erano gravi, oppure che i coinvolti hanno preferito nascondersi piuttosto che sottoporsi a controlli medici che avrebbero rivelato le cause dei lividi e dei sangue.

Le indagini dei Carabinieri proseguono a pieno regime, appoggiandosi sia alle testimonianze dei residenti e dei testimoni oculari che alle riprese delle telecamere di sorveglianza installate nell'area. Queste immagini sono considerate fondamentali per identificare con precisione i partecipanti alla rissa e per chiarire i ruoli specifici di ciascuno nell'escalation della violenza. La polizia locale sta collaborando attivamente con i Carabinieri per analizzare le riprese e incrociare i dati con le dichiarazioni raccolte nelle ore successive all'evento.

Contesto di Insicurezza nel Quartiere

Questo episodio ha riaperto la discussione sulla sicurezza nel quartiere di San Sisto, un'area che negli ultimi mesi ha registrato diverse segnalazioni di risse e aggressioni. La comunità locale è particolarmente sensibile al problema, anche perché il centro commerciale Il Triangolo è un punto di ritrovo molto frequentato. La tensione è alimentata dalla memoria di episodi precedenti, che hanno spesso visto coinvolti giovani sotto l'influenza di alcol e droghe, creando un clima di preoccupazione costante tra i residenti.

Advertisement

Un caso recente che ha scosso la città è quello di settembre, quando una ragazza è stata aggredita e il diciannovenne Mohamed Abid, noto come Simo, è stato fermato. Questo individuo è anche coinvolto nella rissa di ottobre 2025 in cui è morto Hekuran Cumani, un evento che ha laissé un segno profondo nella memoria collettiva di Perugia. Questi fatti collegano la violenza di ieri a un contesto più ampio di insicurezza giovanile e abuso di sostanze, che richiede un'attenzione specifica da parte delle istituzioni.

Un altro elemento di preoccupazione è un locale già chiuso la scorsa estate a causa di episodi violenti avvenuti nelle sue vicinanze. La chiusura è stata motivata proprio dall'abuso di alcol e dalle risse che si propagavano nelle strade circostanti. L'accaduto di ieri mattina dimostra che, nonostante le misure adottate, il fenomeno si è semplicemente spostato o ha trovato nuove modalità di esprimersi, mantenendo invariata la presenza di gruppi giovani e alterati che occupano le strade pubbliche.

La risposta delle istituzioni sembra essere quella di un intervento massiccio e visibile per dissuadere eventuali tentativi simili. La presenza coordinata di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza è un segnale chiaro che la violenza in strada non sarà tollerata. Tuttavia, i residenti di San Sisto chiedono misure più strutturali e preventivi, temendo che la sola repressione successiva all'evento non sia sufficiente a placare l'insicurezza che pervade la zona. La collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine rimane la chiave per migliorare la situazione nel lungo termine.