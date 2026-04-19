Maxi-sequestro di droga a Roma: oltre 480 kg di hashish e marijuana in un appartamento, tre arresti

Un blitz in via Cabiate, zona Prima Porta, ha portato alla scoperta di un ingente deposito di stupefacenti, con un valore stimato di quasi 2 milioni e mezzo di euro. Sequestrati oltre 480 chilogrammi di hashish e marijuana, e fermate tre persone.

Un imponente deposito di sostanze stupefacenti, il cui valore si aggira intorno ai 2 milioni e mezzo di euro, è stato scoperto e smantellato in un'abitazione privata situata in via Cabiate, nella zona di Prima Porta , a Roma . L'operazione, condotta dalle forze dell'ordine , ha portato al sequestro di oltre 480 chilogrammi di droga, principalmente hashish e marijuana, e all'arresto di tre uomini, tutti residenti nella Capitale.

L'indagine che ha portato a questo risultato è iniziata in modo quasi fortuito nella serata di ieri. Un militare impegnato in servizio di sorveglianza, ma fuori dal proprio orario di lavoro, ha notato un uomo di 53 anni, che si trovava a bordo di uno scooter, in una posizione e con un comportamento che hanno destato il suo sospetto. La decisione di procedere a un controllo più approfondito ha rapidamente confermato le intuizioni iniziali. Durante la perquisizione dello scooter, infatti, sono state rinvenute due borse frigo contenenti circa 20 chilogrammi di hashish, già suddivisi in panetti, pronti per essere immessi sul mercato.

Gli accertamenti condotti sul posto dagli agenti hanno permesso di stabilire con una certa celerità la provenienza del quantitativo di stupefacente. La sostanza era stata appena consegnata da un altro uomo, un 38enne, che era appena uscito da una palazzina situata nella stessa via. A questo punto, le autorità hanno deciso di estendere la perquisizione all'appartamento di quest'ultimo. L'abitazione era condivisa con il padre, un uomo di 66 anni, pensionato. È all'interno dell'appartamento che si trovava il cuore del traffico: è stato rinvenuto il grosso del carico, ovvero ben 459,4 chilogrammi di hashish, anch'esso già confezionato in panetti.

Oltre all'hashish, sono stati sequestrati anche 5 chilogrammi di marijuana, materiale indispensabile per il confezionamento e la pesatura della droga, e quattro telefoni cellulari, presumibilmente utilizzati per gestire le operazioni illecite. Le stime effettuate dalle autorità indicano che una volta immessa sul mercato romano, l'ingente quantitativo di droga avrebbe potuto generare un profitto di circa 2,5 milioni di euro, un dato che evidenzia la gravità del traffico interrotto.

Per i tre uomini coinvolti, tutti cittadini romani, è scattato l'arresto in flagranza di reato. A seguito della convalida degli arresti presso il tribunale di Roma, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso le misure cautelari. Il 38enne e il 53enne sono stati condotti in custodia cautelare presso il carcere di Regina Coeli, mentre al padre 66enne sono stati concessi gli arresti domiciliari, data la sua posizione e l'età. L'operazione rappresenta un duro colpo allo spaccio di stupefacenti nella capitale e dimostra l'efficacia delle attività di prevenzione e repressione messe in campo dalle forze dell'ordine per garantire la sicurezza dei cittadini





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